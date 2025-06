Google: ¿Cómo aplicar a las becas de inteligencia artificial?

Google lanza becas para cursos gratuitos de inteligencia artificial con más de 10.000 cupos disponibles. La iniciativa ofrece acceso gratuito a una serie de cursos certificados de IA, dirigidos a principiantes y profesionales que deseen actualizar sus habilidades.

Los interesados pueden postular online hasta agotar los cupos, y comenzar a estudiar desde ya sin costo alguno.

Google ofrece actualmente 10 cursos cortos y gratuitos sobre inteligencia artificial, en modalidad auto‑ritmo, accesibles globalmente y con certificado digital.

Cursos de Google gratuitos. Getty imágenes. (Watchara Piriyaputtanapun/Getty Images)

Destacan entre ellos: “Introduction to Generative AI”, “Large Language Models” , “Responsible AI” , “Prompt Design in Vertex AI” y “Responsible AI: AI Principles on Google Cloud” .

Número de becas disponibles

En total, Google ha destinado 16.000 becas para su programa de Google Career Certificates, que incluye formación en IA aplicada dentro de especializaciones como Data Analytics, IT Automation y otros.

La modalidad es completamente en línea, a través de plataformas como Coursera y Grow with Google, y se incluyen herramientas prácticas como “Prompting Essentials”, “AI Essentials” y “Generative AI for Educators”

¿Cómo aplicar?

Visitar la web de “Google Artificial Intelligence Courses” o FullyScholarships. Registrarse y postular a las becas. En caso de optar por Career Certificates, es posible que se solicite un documento de identificación oficial para validar la beca.

Fechas y plazos

Las inscripciones están abiertas desde ya , sin fecha de cierre definida: los cupos son limitados.

, sin fecha de cierre definida: los cupos son limitados. Los cursos son auto‑ritmo , por lo que se puede iniciar de forma inmediata y completarlos en pocos días.

, por lo que se puede iniciar de forma inmediata y completarlos en pocos días. Dentro de los Career Certificates, se debe progresar al menos en un curso dentro del primer mes tras recibir la beca (para algunos programas).

Esta iniciativa busca democratizar el acceso a la inteligencia artificial y apoya a pequeñas empresas y personas en el desarrollo de habilidades clave.

Con 16 000 becas, más de 10 cursos certificados, y acceso inmediato a formación práctica, Google refuerza su compromiso con la inclusión digital y el fortalecimiento de talento en IA.