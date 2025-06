Las 8 diferencias más importantes entre la Nintendo Switch 2 y su antecesora

La Nintendo Switch original cambió las reglas del juego en 2017. Fue esa consola híbrida que nos permitió llevar Zelda al baño, Mario al metro, y Smash al sillón. Pero ahora, con la llegada de la Switch 2, la gran N nos dice: “¿Y si hacemos todo lo anterior… pero mejor?”.

Acá te contamos las 8 diferencias más importantes.

1. Pantalla más grande, más puertos, pero sin pesadez

La Switch 2 trae una pantalla de 7.9 pulgadas LED, superando las 6.2 de la original y las 7 del modelo OLED. Pero tranquilos: no se siente como cargar un ladrillo, como pasa con otras consolas. Además, ahora tiene puertos de carga arriba y abajo, ideal para jugar mientras cargas sin romperte la muñeca.

2. Dock con superpoderes: ahora sí hace algo

El dock de la Switch original era más estético que funcional. El de la Switch 2 permite jugar en 4K (¡sí, 4K!) y viene con ventilador incluido para mantener a raya el calor. Ahora, meter la consola en el dock tiene sentido real.

3. Joy-Con 2: más grandes, magnéticos y con función de mouse

Además de ser más grandes, los Joy-Con 2 se acoplan magnéticamente y están codificados por color. Pero lo más loco es que ahora pueden usarse como mouse en algunos juegos, como Bravely Default Flying Fairy HD Remaster. ¿Quién lo pidió? Nadie. ¿Lo vamos a probar? Absolutamente.

4. GameChat y videollamadas mientras jugás

Con el botón C, los Joy-Con 2 activan GameChat, una función de videollamada. ¿Querés verte las caras mientras te tiran un caparazón azul en Mario Kart World? Ahora podés… aunque la calidad de video sea más meme que 4K.

5. Internet mejorado: jugá hasta con Wi-Fi prestado

Si jugabas en la Switch original con un hotspot, sabías lo que era sufrir. Pero con la Switch 2, descargas más rápido y jugás online incluso con conexiones pobres. El Mario Kart 8 Deluxe ahora corre bien hasta con Wi-Fi robado del vecino.

6. La eShop se renueva (un poco)

La eShop sigue sin música, y ahora es un poquito más incómoda para encontrar demos. Pero al menos ahora podés ver tus juegos favoritos en la pantalla principal, y los filtros de ofertas mejoraron. Pequeños pasos.

7. ¡Bienvenidos, GameCube!

La Switch 2 trae juegos de GameCube desde el día uno: F-Zero GX, Wind Waker (versión original, no la remaster) y Soulcalibur 2. Por fin podremos decir que The Legend of Zelda: The Wind Waker llegó… aunque no en la versión que muchos esperaban.

8. Más memoria, pero con tarjetas premium

La Switch original traía 32GB. La OLED, 64GB. Pero la Switch 2 salta a 256GB, lo cual ya es un alivio. Eso sí, ahora necesitás microSD Express, que son más caras. La buena noticia: Mario Kart World ocupa solo 21.9GB, así que vas a tener margen antes de vaciar la billetera.

En resumen, la Switch 2 no reinventa la rueda, pero la hace girar mejor. ¿Vale la pena el salto? Dependerá de cuánto te gusta el 4K, las videollamadas ridículas y revivir la era GameCube.