La galaxia del Sombrero como nunca antes la habías visto: James Webb rompe 244 años de historia cósmica

Durante más de dos siglos, la galaxia Messier 104 —conocida popularmente como la galaxia del Sombrero— ha sido una de las postales favoritas del universo. No por ser particularmente cercana o masiva, sino porque su forma estilizada, similar a un sombrero mexicano visto de perfil, capturó la atención de astrónomos y entusiastas desde el siglo XVIII.

Pierre Méchain la descubrió en 1781 y Charles Messier la incluyó en su famoso catálogo como el objeto 104. Su estética hipnótica se convirtió rápidamente en un símbolo para la observación del cosmos, pero también en una frontera borrosa: sabíamos que estaba allí, que brillaba con majestuosidad, pero ignorábamos qué secretos se ocultaban detrás de su halo de polvo. Hasta ahora.

El telescopio espacial James Webb, el instrumento más poderoso jamás lanzado al espacio, ha reescrito esa historia. Usando su capacidad infrarroja de detección, logró atravesar las capas de polvo interestelar que durante siglos habían bloqueado la visión de su núcleo y sus brazos internos. El resultado es una imagen sin precedentes, donde el Sombrero ya no es solo una silueta elegante flotando en la constelación de Virgo, sino una estructura viva, compleja, repleta de regiones de formación estelar, cúmulos ocultos y filamentos que antes eran invisibles. Lo que era una galaxia decorativa se revela como una cápsula del tiempo que desafía nuestras concepciones sobre cómo se forman y evolucionan las galaxias espirales.

James Webb

Impresionante

Situada a unos 28 millones de años luz de la Tierra, esta galaxia ha sido estudiada con múltiples telescopios a lo largo del tiempo, incluyendo el legendario Hubble. Sin embargo, ninguno pudo penetrar el polvo con la profundidad y precisión que ofrece el espectro infrarrojo del Webb. La imagen obtenida por los instrumentos NIRCam y MIRI no solo es visualmente impresionante, sino que también ofrece datos fundamentales sobre la morfología de Messier 104. Por primera vez se pueden identificar estructuras internas, como brazos secundarios, cúmulos globulares enterrados en el disco y zonas de intensa actividad estelar que antes eran apenas suposiciones modeladas por espectros de baja resolución.

Uno de los aspectos más fascinantes de esta revelación es cómo desafía nuestras categorías astronómicas tradicionales. Messier 104 ha sido clasificada históricamente como una galaxia espiral con un bulbo prominente, pero las nuevas observaciones podrían sugerir que tiene características mixtas entre espiral y elíptica. Esta dualidad ha despertado debates en la comunidad científica, ya que podría implicar que el Sombrero sea el resultado de fusiones galácticas antiguas, o que haya evolucionado en condiciones ambientales más caóticas de lo que se creía. En otras palabras, no es una galaxia que simplemente se formó de forma limpia y ordenada: su estructura podría ser el legado de una historia cósmica tumultuosa.

James Webb (ESO/P. BarthelAcknowledgments: M)

Análisis del fenómeno

Además de las implicancias estructurales, el análisis espectroscópico de la galaxia ha revelado la presencia de elementos pesados en zonas donde antes no se habían detectado. Estos metales interestelares —producto de supernovas y procesos de nucleosíntesis estelar— aportan nuevas pistas sobre la edad relativa de diferentes regiones dentro de Messier 104. Algunas de sus estrellas parecen mucho más antiguas que otras, lo que sugiere que la galaxia ha tenido múltiples oleadas de formación estelar, probablemente inducidas por eventos gravitacionales externos como colisiones con galaxias satélites.

Pero la imagen no solo sirve a la ciencia dura: también reconfigura nuestra relación estética con el universo. Durante décadas, la galaxia del Sombrero fue un símbolo de la belleza lejana, de lo perfectamente simétrico en un cosmos de caos. Ahora, al descubrir que su interior es un hervidero de polvo, gas y estrellas recién nacidas, su belleza no disminuye, sino que se hace más real. Más humana, incluso. Ya no es un ícono limpio, sino un cuerpo astronómico en transformación, con cicatrices, capas, historias y futuros posibles.