State of Play 2025: Sony prepara un evento cargado de sorpresas para PS5

El mundo de los videojuegos se prepara para una semana llena de anuncios y revelaciones, y Sony no se queda atrás. La compañía ha anunciado un nuevo evento State of Play para el miércoles 4 de junio de 2025, que servirá como antesala al Summer Game Fest y otras conferencias importantes del sector. Con una duración estimada de 40 minutos, este evento promete ofrecer un vistazo a lo que los jugadores pueden esperar en los próximos meses para la PlayStation 5.

Lee también: Apple planea renombrar sus sistemas operativos: iOS 26, macOS 26 y más en camino

PUBLICIDAD

Entre los títulos que se espera tengan presencia en el evento se encuentran Ghost of Yōtei, la esperada secuela de Ghost of Tsushima desarrollada por Sucker Punch, y Death Stranding 2: On The Beach, la continuación del aclamado juego de Hideo Kojima. Además, los rumores apuntan a posibles anuncios relacionados con la franquicia Resident Evil de Capcom.

Ghost of Yōtei: una nueva aventura samurái

Sucker Punch está de regreso con Ghost of Yōtei, una secuela ambientada en el año 1603 en la región del monte Yōtei, Hokkaido, Japón. En esta nueva entrega, los jugadores asumirán el papel de Atsu, un nuevo protagonista que explorará un mundo abierto lleno de desafíos y enemigos. Se espera que durante el State of Play se revele un nuevo tráiler y detalles sobre la jugabilidad y la fecha de lanzamiento, prevista para octubre de 2025.

Death Stranding 2: On The Beach y la expansión del universo de Kojima

Hideo Kojima continúa expandiendo el universo de Death Stranding con la secuela titulada On The Beach. Este nuevo título promete profundizar en la narrativa y ofrecer nuevas mecánicas de juego que sorprenderán a los fanáticos. Además, Kojima ha confirmado que una adaptación al anime de Death Stranding ya está en producción, lo que indica una expansión multimedia de la franquicia.

Rumores sobre Resident Evil 9

Los rumores sobre un posible anuncio de Resident Evil 9 han estado circulando en las últimas semanas. Aunque Capcom no ha confirmado oficialmente la existencia del juego, se espera que durante el State of Play se revele algún teaser o información relacionada con la próxima entrega de esta icónica franquicia de survival horror.

Cómo y cuándo ver el State of Play

El evento State of Play se transmitirá en vivo el miércoles 4 de junio de 2025 a las 5:00 PM ET / 2:00 PM PT a través de los canales oficiales de PlayStation en YouTube y Twitch. Los fanáticos de todo el mundo podrán sintonizar la transmisión para conocer las últimas novedades y anuncios relacionados con la PlayStation 5.

PUBLICIDAD

El State of Play del 4 de junio de 2025 se perfila como un evento imperdible para los fanáticos de PlayStation. Con actualizaciones sobre títulos esperados como Ghost of Yōtei y Death Stranding 2, y la posibilidad de sorpresas relacionadas con Resident Evil, Sony busca mantener el entusiasmo de su comunidad y ofrecer un vistazo al futuro de la consola. No te pierdas la transmisión en vivo para estar al tanto de todas las novedades.