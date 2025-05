¿OnlyFans sale a la venta? Se estaría negociando por un valor de 8 mil millones de dólares

OnlyFans, la plataforma que revolucionó el contenido por suscripción y generó más de una polémica familiar por “ese depósito misterioso”, podría estar a punto de cambiar de dueño. Según Reuters, Fenix International Ltd, la empresa detrás del sitio, está en negociaciones para venderlo por nada menos que 8 mil millones de dólares.

Y no, no es un rumor de Reddit: los reportes dicen que el grupo de inversores está liderado por Forest Road Company, una firma con sede en Los Ángeles que suele invertir en medios, energía y, ahora aparentemente, en… contenido caliente.

De pandemia a potencia económica

Durante el encierro de 2020, mientras tú hacías pan de masa madre, otros descubrieron que podían monetizar fotos de pies. OnlyFans explotó, y para 2023 la empresa ya había facturado 6.600 millones de dólares.

Claro, también ayudó que se quedaran con el 20% de lo que ganan los creadores. Capitalismo creativo, dirían algunos.

Aunque Forest Road parece ser el principal postor, hay más interesados en la fila y también se habla de una posible salida a bolsa.

Las negociaciones están tan calientes como la propia plataforma, pero podrían cerrarse en una o dos semanas… o quedarse en la categoría “pendiente” como ese mensaje que nunca abriste.

¿Quién manda aquí?

El único accionista de OnlyFans es Leonid Radvinsky, un ucraniano-estadounidense que la ha sabido hacer. Desde que compró la compañía en 2018, ya se pagó más de mil millones de dólares en dividendos.

Nada mal para un negocio que, oficialmente, solo vende contenido digital “creado por fans”.

Pero claro, no todo es color de rosa. Las polémicas han rodeado a la plataforma, con investigaciones que reportaron casos de contenido no consensuado, abuso y tráfico sexual.

Por eso, los bancos grandes siguen mirando desde lejos. Invertir en OnlyFans no es tan sencillo como darle “seguir” a tu creador favorito.

¿Qué sigue para OnlyFans?

Lo único seguro es que OnlyFans ya no es solo una app picante: es una mina de oro digital con más drama que una serie de Netflix. Si la venta se concreta, podríamos ver a la plataforma cambiar de cara (o de logo) en los próximos meses.

Y si no, tal vez decidan debutar en Wall Street con un “¡Hola mundo!” bien provocativo.