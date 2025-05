Realizarán festival de gaming en Plaza Las Américas

El centro comercial Plaza Las Américas anunció la llegada del Festival Verano Más Gaming 2025, que se llevará a cabo del 5 al 8 de junio de 2025.

El evento, libre de costo, se realizará en el primer nivel, frente a las tiendas Adidas y Torrid. La iniciativa es el resultado de una colaboración estratégica entre Plaza Las Américas y Yo Soy Un Gamer, la plataforma líder de gaming en Puerto Rico, junto con su creador y personalidad del entretenimiento digital, Frankie “Hambo” López.

PUBLICIDAD

Durante los cuatro días del evento, el espacio se transformará en el hub del gaming en Puerto Rico, ofreciendo una experiencia sin precedentes. El público podrá disfrutar de transmisiones en vivo en pantallas gigantes, incluyendo eventos ya confirmados como el Summer Game Fest y Day of the Devs el viernes 6 de junio, así como el Xbox Games Showcase junto a The Outer Worlds 2 Direct el domingo 8 de junio.

Además, habrá una tarima principal donde Yo Soy Un Gamer realizará transmisiones en vivo con análisis, entrevistas y reacciones junto a expertos de la industria y creadores de contenido.

El festival también incluirá talleres especializados, una competencia de cosplay con premios en efectivo, así como exhibiciones y actividades interactivas para niños, jóvenes y adultos.

“En Plaza Las Américas siempre estamos en búsqueda de nuevas formas de conectar con nuestros visitantes, y el universo del gaming representa una de las industrias de mayor crecimiento y relevancia cultural”, expresó María Isabel Landrón, directora de PLAZA AD.

“Nos entusiasma colaborar con una figura como Hambo para ofrecer un evento de alta calidad que combine entretenimiento, tecnología e inclusión”, añadió.

PUBLICIDAD

Por su parte, Frankie “Hambo” López comentó:

“Este festival es una celebración del gaming como cultura, industria y forma de vida. Con Yo Soy Un Gamer, hemos cubierto estos eventos por años desde nuestras plataformas digitales, pero ahora queremos vivirlo en comunidad, cara a cara con el público, en un evento único junto a Plaza Las Américas. Es una experiencia que ningún fanático del gaming se puede perder.”