¿Cómo activar la voz de Darth Vader y otros personajes de Star Wars en Google Maps?

Si eres fan de Star Wars y sueñas con que Darth Vader te guíe mientras conduces, hay formas de llevar el lado oscuro a tu experiencia de navegación, aunque requiere algunos trucos.

Google Maps, aunque no ofrece actualmente la voz oficial de Vader de manera permanente, ha tenido colaboraciones pasadas con Disney y Lucasfilm; ahora existen alternativas para personalizar tu gps con un toque galáctico, según información recopilada de diversas fuentes tecnológicas.

En 2015, con el estreno de Star Wars: The Force Awakens, Google Maps lanzó una campaña temporal que permitía cambiar la voz de navegación por la de personajes como Darth Vader o C-3PO. Aunque estas opciones no están disponibles hoy de forma directa, los usuarios pueden recurrir a aplicaciones relacionadas y ajustes creativos para simular la experiencia.

Una de las opciones más prácticas es usar Waze, una app de navegación propiedad de Google. Waze ha ofrecido en el pasado voces temáticas de Star Wars, incluyendo la de Vader, aunque su disponibilidad varía según la región y el momento.

Para intentarlo, descarga Waze desde la Play Store o App Store:

Ajustes

Voz y sonido

Voz de navegación

Y busca si hay una voz de Star Wars. Si no está disponible, Waze permite grabar tus propias indicaciones.

Puedes imitar a Vader con frases como “Gira a la derecha… si quieres sobrevivir” o “En 300 metros… cambia al lado oscuro”, dando un toque personalizado y divertido a tus trayectos.

Otra alternativa es interactuar con Google Assistant, que incluye referencias a Star Wars. Aunque no cambia la voz de navegación en Google Maps, puedes activar respuestas temáticas con comandos como “Hey Google, I am your father” o “Hey Google, May the Force be with you”.

Según Mashable, Google Assistant responde con frases y efectos sonoros galácticos, como “No… yo soy tu padre” o referencias a la saga. Para ajustar la voz del asistente:

Ve a Configuración

Google Assistant

Voz del asistente

Selecciona una voz grave que evoque el tono imponente de Vader.

Finalmente, para los más creativos, grabar tus propias indicaciones en apps compatibles como Waze es una opción viable. Frases como “Has llegado… aunque tu destino aún no está escrito” pueden hacer que cada viaje sea una aventura intergaláctica.

Aunque Google Maps no ofrece actualmente estas voces de forma oficial, la nostalgia de los fans y la flexibilidad de apps relacionadas mantienen viva la posibilidad de navegar con estilo Star Wars. Con estos trucos, los seguidores de la saga pueden sentirse más cerca de la Fuerza mientras conducen, sin importar la galaxia en la que se encuentren.