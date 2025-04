¿Por qué está siendo tan controvertido el nuevo reproductor de video de Youtube?

YouTube y sus cambios de interfaz: una historia de nunca acabar. Esta vez, el gigante del video online decidió hacer una remodelación bastante notoria en su reproductor web, y como era de esperarse… internet explotó. ¿Mejoras? ¿Retroceso? Depende a quién le preguntes.

Para entender el drama, echamos un vistazo más de cerca a lo que está pasando.

Por si te lo perdiste, YouTube comenzó a implementar un rediseño para su reproductor: controles ahora en forma de “píldora” (sí, de esas pastillas redondeadas), una visualización más despejada del video, y —lo que realmente puso a la gente de los nervios— el aparente retiro de algunas funciones clásicas.

Ya no puedes desplazarte cómodamente por la barra de volumen ni usar atajos de teclado para subir o bajar el audio. Todo esto llega, curiosamente, justo cuando YouTube celebra 20 años desde su primer video subido.

¿Qué dice la gente sobre el nuevo reproductor?

Según una encuesta entre los lectores de Android Authority, las opiniones están divididísimas:

46% está a favor de la nueva interfaz.

está a favor de la nueva interfaz. 54%… no tanto.

Así que básicamente estamos en modo “guerra civil” en los comentarios.

Aunque muchos usuarios en Reddit y otras plataformas están echando humo, no es tan raro que la resistencia aparezca cada vez que una app cambia algo a lo que llevamos años acostumbrados. (Y no, Google no se levanta todos los días pensando en cómo molestarnos… probablemente).

¿Qué dicen los comentarios?

El drama es real, pero también hay matices. Por ejemplo, uno de los lectores apoyó el cambio: “Como persona con problemas de visión, la nueva interfaz me ayuda mucho. Se ve más limpia”.

Mientras tanto, otro no estuvo tan contento: “¿Por qué es mejor? Aumenta la altura de los controles, reduce el espacio visual y añade fondos innecesarios a los botones”.

Y claro, hubo quienes, sin siquiera probar el rediseño, ya estaban enojados... recordándonos que el internet siempre será el internet.

YouTube seguro tenía sus razones para arriesgarse con este cambio, pero como siempre, es casi imposible que logren contentar a todos. ¿Tú qué opinas?