¿Se te va volando la batería del iPhone? Desactiva estas 3 configuraciones y estírala al máximo

¿Eres de los que ve el aviso de “Modo de bajo consumo” más veces al día que las notificaciones de WhatsApp? No te preocupes, no estás solo. Aunque todos sabemos que la batería del iPhone pierde fuerza con el paso del tiempo, hay trucos sencillos para que cada carga dure un poco más —y no te quedes colgado justo cuando más lo necesitas.

Además de revisar el estado de tu batería en el menú de Salud de la batería (spoiler: más del 80 % de capacidad todavía es considerado “bueno”), puedes optimizar el rendimiento desactivando algunas funciones que, sin que te des cuenta, chupan energía como un agujero negro.

Te contamos cuáles son esas tres configuraciones de iOS que deberías apagar ya mismo si quieres darle una vida extra a tu batería. Vamos al grano:

1. Adiós a los widgets en la pantalla de bloqueo

Sí, los widgets son bonitos y útiles... pero también son ladrones de batería. Cada widget que ves en la pantalla de bloqueo está haciendo que una app se mantenga activa en segundo plano para actualizar información como el clima, los resultados deportivos o la cotización del dólar.

¿Quieres ahorrar batería? Elimina los widgets o usa un fondo de bloqueo más simple. Así lo haces:

Mantén presionada tu pantalla de bloqueo.

Toca Personalizar > Pantalla de bloqueo .

> . Pulsa el cuadro de widgets y elimina los que no necesites (botón “—” en cada uno).

Más minimalismo, más batería. Win-win.

2. Reduce el movimiento de la interfaz

El iPhone está lleno de animaciones lindas: apps que flotan, pantallas que se deslizan como mantequilla, colores que saltan cuando activas Siri... todo muy bonito, sí, pero esos efectos también gastan batería.

Si prefieres un iPhone más sobrio pero con energía para rato, haz esto:

Ve a Ajustes > Accesibilidad > Movimiento .

> > . Activa Reducir movimiento.

No es tan espectacular visualmente, pero tu batería te lo va a agradecer.

3. Desactiva la vibración del teclado

Desde iOS 16, el teclado de tu iPhone puede vibrar ligeramente al teclear, lo que se siente genial... hasta que notas que tu batería desaparece como magia negra.

Apple reconoce que esta retroalimentación háptica consume energía, aunque no dice cuánta exactamente. Si no quieres arriesgarte, mejor apágala:

Abre Ajustes > Sonidos y hápticos > Respuesta del teclado .

> > . Desactiva la opción Háptica.

Con eso, tus dedos quizás extrañen un poco la sensación, pero tu porcentaje de batería bajará más despacito.

Con estos tres ajustes, no vas a duplicar la vida de tu iPhone, pero sí vas a sentir la diferencia, especialmente en esos días largos donde cargar el teléfono no es opción. Porque a veces, sobrevivir con un 15% de batería es todo un arte.