Android probaría función para añadir efectos en cualquier videollamada

Las videollamadas se han convertido en una herramienta esencial para la comunicación, ya sea para trabajo, estudio o mantenernos conectados con seres queridos.

En este contexto, Android estaría trabajando en una nueva característica que permitiría a los usuarios aplicar efectos visuales durante cualquier videollamada, sin importar la aplicación que se esté utilizando.

Según pistas encontradas en la beta 4 de Android 16, Google está trabajando en un panel universal de efectos de videochat, que se integraría directamente en el sistema. Es decir, podrías aplicar efectos visuales o de audio en cualquier app de videollamadas, ya sea Meet, Zoom, WhatsApp o la que se te ocurra.

El panel se activaría desde un nuevo ajuste rápido llamado “Videochat”, y ofrecería varias opciones bastante útiles:

Desenfoque de fondo: podrás elegir entre difuminado ligero o completo (ideal para esconder ese caos en tu habitación).

podrás elegir entre difuminado ligero o completo (ideal para esconder ese caos en tu habitación). Reiluminación de retrato: mejora la iluminación de tu rostro para que no parezcas un personaje de película de terror.

mejora la iluminación de tu rostro para que no parezcas un personaje de película de terror. Retoque de retrato: suaviza imperfecciones faciales, porque no siempre estamos listos para cámara.

suaviza imperfecciones faciales, porque no siempre estamos listos para cámara. Micrófono de estudio: filtra el ruido ambiente, para que tu voz se escuche más clara, sin ladridos, ventiladores ni vecinos ruidosos.

Todo se activaría con solo pulsar un botón, sin necesidad de instalar nada adicional. Una movida bastante prometedora.

¿Y ya funciona?

Todavía no. Aunque el panel ya aparece en el sistema, al menos en dispositivos Pixel con la beta actual, los efectos no se activan realmente. Al hacer pruebas con una videollamada en Google Meet y luego activar los efectos, no hubo cambios visibles ni en el video ni en el audio.

Esto sugiere que el panel necesita soporte adicional por parte de los desarrolladores de cada app o que aún no está conectado del todo con la cámara. También es posible que Google esté preparando bibliotecas específicas para que los fabricantes de apps puedan integrarse fácilmente.

Un paso hacia un Android más inteligente (y más bonito)

La idea de un sistema unificado de efectos para videollamadas tiene mucho sentido en una era donde todos hacemos llamadas por trabajo, estudio o puro ocio. Y si se implementa bien, Android podría eliminar la necesidad de usar filtros independientes o depender de apps con efectos mal optimizados.