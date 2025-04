Sony tiene que hacer algo más que “centrarse en los gráficos”, dice un ex jefe de PlayStation

Desde los días de la primera PlayStation, los gráficos siempre han sido la gran carta de presentación de Sony. Cada nueva consola venía con la promesa de “la mejor calidad visual posible”. Pero ahora, hasta algunos exejecutivos de la compañía creen que eso ya no es suficiente.

Entre ellos, nada menos que Shuhei Yoshida, ex presidente de Sony Interactive Entertainment.

¿Gráficos increíbles? Sí, pero no alcanza

En una entrevista reciente con AV Watch (traducida por Genki), Yoshida fue claro: Sony necesita mirar más allá del fotorrealismo si quiere seguir siendo relevante para un público más amplio.

“El ADN de PlayStation siempre ha estado ligado a los gráficos de vanguardia… pero ya es hora de que reconsideremos eso. Para seguir siendo populares, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar.”

Y no lo dice cualquiera: Yoshida ha estado detrás de muchos de los proyectos más importantes de Sony desde los tiempos de Kutaragi (sí, el papá de la PS1).

¿Realismo vs. creatividad?

No hay dudas de que Sony ha liderado la industria en términos de gráficos. Juegos como The Last of Us Part II Remastered siguen marcando el estándar de lo que se puede lograr visualmente. Pero esa apuesta por el realismo tiene un precio alto: desarrollos largos, caros y que envejecen rápido.

Por eso mismo, Yoshida no está solo en esta crítica. Shawn Layden, otro ex alto mando de Sony, ya había dicho que el modelo actual de producción AAA es insostenible, especialmente con lo que cuestan los juegos hoy en día. Y mientras tanto, la compañía ya está explorando formas de agilizar sus procesos usando IA y machine learning.

¿Qué juegos se salvan de la “obsesión gráfica”?

Un buen ejemplo es Astro Bot, una joyita que sorprendió sin necesitar gráficos hiperrealistas. Ese tipo de proyectos, más centrados en la jugabilidad y la innovación, podrían ser el camino que Sony necesita explorar más a fondo.

Del otro lado del debate, ejecutivos como Strauss Zelnick (Take-Two) insisten en que los juegos con gráficos similares a la acción real están a la vuelta de la esquina. Pero claro: si todo se parece a la vida real, ¿cuánto tarda en volverse aburrido o repetitivo?

Naughty Dog y el eterno dilema del presupuesto

Hasta estudios icónicos como Naughty Dog han sentido la presión del realismo. Su cofundador, Andy Gavin, contó que una de las razones por las que vendieron el estudio a Sony fue precisamente el aumento de los costos de desarrollo.

Para que te des una idea:

Rings of Power (1992): costó USD 100 mil

(1992): costó Crash Bandicoot (1996): USD 1.6 millones

(1996): Jak and Daxter (2001): también USD 1.6 millones

Hoy en día, eso es lo que cuesta apenas empezar un juego AAA de alto perfil.

Los gráficos ya no son la única historia

Sony siempre será sinónimo de potencia visual, pero si quiere mantenerse a la cabeza, tiene que ir más allá de lo que entra por los ojos. Innovación, nuevas ideas de juego, más riesgos creativos: eso es lo que podría definir el futuro real de PlayStation.