10 cosas muy sencillas que puedes hacer para que no te hackeen

Mantener tu PC protegida en internet no tiene que ser complicado ni costoso. De hecho, con algunas prácticas sencillas y herramientas gratuitas, puedes minimizar el riesgo de ataques sin invertir un solo centavo.

1. Usa un antivirus (el que ya tienes sirve)

Si tienes Windows 10 u 11, ya cuentas con Windows Security y Microsoft Defender, un antivirus decente que trabaja en segundo plano analizando descargas y detectando amenazas antes de que se instalen. Si prefieres algo más completo, hay opciones gratuitas de terceros, pero lo importante es mantener activado el análisis en tiempo real.

2. Olvídate de recordar contraseñas, usa un gestor

Usar la misma contraseña en todos lados es un boleto de entrada para los hackers. Un gestor de contraseñas genera y guarda claves únicas para cada cuenta, así solo necesitas recordar una. Hay opciones gratuitas y, una vez que lo pruebas, no hay vuelta atrás.

3. Actualiza tu software (sí, esas molestas actualizaciones son necesarias)

Cada vez que ignoras una actualización, dejas abierta una puerta de entrada para los hackers. Windows, navegadores y programas envían parches de seguridad constantemente, así que actívalas automáticamente y reinicia cuando te lo pidan.

4. No uses software obsoleto

Si sigues con Windows 7 o versiones antiguas de Office, es momento de actualizarlos. Los programas sin soporte ya no reciben parches de seguridad, lo que los convierte en un blanco fácil para ataques.

5. Sé cuidadoso al navegar

Evita sitios sospechosos, no hagas clic en banners que prometen “ganar dinero fácil” y no descargues nada de páginas que no sean oficiales. Muchas estafas empiezan con un simple clic.

6. Descarga solo de fuentes confiables

Un archivo aparentemente inofensivo puede esconder malware. Antes de descargar cualquier cosa, verifica que provenga de un sitio seguro. Si Windows SmartScreen te advierte sobre un programa desconocido, piénsalo dos veces antes de ejecutarlo.

7. Aprende a identificar estafas de phishing

Si recibes un correo o mensaje pidiéndote información personal, sospecha. Las empresas serias no solicitan contraseñas por email. Un buen truco: si tu gestor de contraseñas no completa la clave automáticamente en un sitio que supuestamente conoces, algo anda mal.

8. No hagas clic en enlaces extraños

Si recibes un mensaje de tu “banco” diciendo que tu cuenta ha sido bloqueada, no hagas clic en el enlace. Mejor ingresa manualmente a la página oficial y revisa tu cuenta desde ahí.

9. Usa una cuenta estándar en Windows

Las cuentas de administrador pueden instalar programas con más facilidad, pero eso también aplica para los virus. Lo ideal es usar una cuenta estándar para el día a día y dejar la de administrador solo para instalar software cuando sea necesario.

10. Activa la autenticación de dos factores

Si un hacker consigue tu contraseña, aún necesitará un código extra para entrar. Activa la verificación en dos pasos en todas las cuentas importantes, especialmente en bancos y correos electrónicos.

Mantente seguro sin complicaciones

Seguir estas recomendaciones no solo es fácil, sino que muchas de ellas solo requieren configurarse una vez. Con un poco de sentido común y herramientas gratuitas, puedes hacer que tu PC sea un lugar mucho más seguro sin gastar ni un dólar.