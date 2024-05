Presentan charlas sobre Inteligencia Artificial

La empresa DDB Latina Puerto Rico se une a su equipo de trabajo con sus clientes en un solo lugar para exponer el tema de la Inteligencia Artificial y las claves para entender su impacto a corto y largo plazo en los negocios a través de dos charlas a cargo de Juan Luis Isaza y George Strakhov, ambos directores de estrategias de marca de DDB Europa.

“Nuestro objetivo con este evento fue tener un espacio donde compartir fuera del entorno formal de reuniones que nos llenan las agendas diarias, para presentar un tema como IA no como una tendencia, no como un metaverso, ni una plataforma; sino como una nueva revolución industrial que impactará directamente a todos los negocios” indicó Edgardo Manuel Rivera, principal oficial de DDB Latina Puerto Rico.

En su charla, “Power Beyond Fear”, Juan Luis Isaza presenta las claves para entender el impacto de IA en nuestro mundo. Como podemos aprender que la inteligencia artificial facilita y democratiza la creación de contenido y el mercadeo de las marcas. Cómo en medio de esta abundancia extrema de información, las emociones y las experiencias humanas se hacen más importantes que nunca. El recurso evidencia cómo podemos aprovechar esta tecnología para potenciar nuestras estrategias y que las marcas más exitosas continúen siendo fenómenos culturales. Además, nos plantea que a pesar de la eficiencia de la IA, las conexiones emocionales son cruciales para desarrollar lealtad con las marcas y a la hora de tomar decisiones de compras.

Por otra parte, explica el director de estrategias que la creatividad humana sigue siendo vital para adaptarse a los cambios culturales y crear contenido que realmente conecte emocionalmente con nuestras audiencias. La creatividad humana es esencial para captar y adaptarse rápidamente a los cambios culturales, algo que la IA aún no puede replicar completamente.

Por otro lado, George Strakhov expuso en su charla “How to Become a Cyborg” cómo adoptar una actitud innovadora, placentera y experimental hacia la inteligencia artificial. A medida que la tecnología avanza, es esencial visualizar un futuro entrelazado con la IA.

Es crucial reconocer que la inteligencia humana no es la única forma de inteligencia. Al ampliar nuestra perspectiva y apreciar las capacidades únicas de la IA, podemos fomentar una mejor colaboración. Nos motiva a maximizar la creatividad integrando al ser humano y a la IA en el proceso creativo. Este método implica usar la IA no solo para obtener eficiencia, sino para enriquecer la fase de exploración creativa y optimizar la ejecución. Tal modelo híbrido no solo impulsa a las marcas a adelantarse creativamente, sino que también asegura que las innovaciones sean reales y escalen efectivamente.

“Compartir con nuestros empleados y clientes en este evento nos motiva al desarrollo de nuevas iniciativas, que ofrezcan perspectivas valiosas sobre temas de actualidad que contribuyan a continuar siendo relevantes en un mundo en constante cambio.” manifestó el principal oficial de DDB.