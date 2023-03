Rafael Stival, Playstation: “Siempre estamos buscando la forma de impresionar a nuestra comunidad”

PlayStation va a tener un 2023 cargado de emoción, y en lo poco que va del año, la marca del mundo de los videojuegos ya ha tenido varios hitos. El reciente lanzamiento de PSVR2 nos muestra su evolución en el juego inmersivo, mientras que la presentación de su control diseñado para el gamer pro, el Dual Sense Edge, dejó a varios impresionados.

Pero eso no es todo. Su fuerte campaña llevando juegos de PS5 al mundo del PC, la serie de The Last of Us en HBO y la película de Gran Turismo que presentó su trailer en la CES, son hitos importantes en el mundo del entretenimiento que dejan clara una cosa: PlayStation está buscando llegar a más personas y hacer crecer lo que se conoce como comunidad gamer. Porque simplemente: los videojuegos son para todos.

Entrevista a Rafael Stival, Head of Marketing de PlayStation

Hace algunas semanas, previo al lanzamiento de PSVR2 conversamos con Rafael Stival, Head of Marketing de PlayStation, sobre los hitos que han acompañado a la marca en los últimos meses y lo que se viene para 2023. En la entrevista, partimos conversando de los lanzamientos recientes y también, la opción de personalizar tus productos Playstation.

PlayStation (JFDiorio)

Sobre el control Dual Sense Edge, Rafael señaló que “desde que lanzamos la PS5 hemos estado desarrollando cosas muy interesantes. Nos hemos enfocado en la innovación”. ¿El foco? “Responder a los fans y a nuestra querida comunidad”.

Dual Sense Edge

Rafael destaca que Dual Sense Edge es un control que se puede modificar a gusto. “No sólo se trata de un control con distintos estilos, sino que el jugador puede modificarlo a gusto para tener una experiencia de juego más a la medida, ideal para los títulos que quieran jugar”. En este sentido, el Head of Marketing de PlayStation destacó, por ejemplo, la facultad de poder modificar botones y palancas para un juego más cómo a la hora de enfrentarnos en un “shooter”.

“Desde PlayStation siempre estamos buscando que la comunidad, los fans, tengan una experiencia más inmersiva”, señaló. Y lo han logrado con creces.

PlayStation VR2 : la segunda es la vencida

En la entrevista, conversamos también de PSVR2. Recordemos que PlayStation ya tenía una versión “1″ de lentes de realidad virtual. Sin duda, los PSVR2 son una experiencia mejorada.

Según Rafael, rescataron muchos comentarios de los videojugadores y la comunidad respecto a PSVR para el desarrollo de PSVR2. “Tenemos planes para esta nueva experiencia, y estamos muy emocionados con este lanzamiento. Esperando la evaluación de los consumidores”, destacó.

Y es que PSVR2 arrancó con un catálogo de juegos bastante interesante, entre los que Rafael destaca como el más recomendado a “Horizon: Call of The Mountain”. Incluso le preguntamos “¿Qué juego le recomendarías a un “no jugador” para aprovechar al máximo la experiencia VR?” y señaló este título.

¿Por qué “Horizon: Call of The Mountain”? “Por su experiencia inmersiva, diferente y muy completa”. Aunque su primera respuesta fue “all titles” (todos los juegos) y reímos. También nos destacó un hito no menor: GT7 también es compatible con PSVR2 y cambia la experiencia del juego. Algo que sin duda te invitamos a probar.

Personalización y colores

Algo que ha sido parte de la tendencia en la última generación de consolas, y que PlayStation ha sabido abordar muy bien, es la personalización de sus productos. Por ejemplo, PS5 cuenta con recambios de colores para sus placas exteriores blancas, las que puedes acompañar con controles Dual Sense a tono.

Rafael señala que este tipo de cosas son elementos en constante desarrollo, que no nos puede adelantar mucho, pero que claramente irán saliendo más accesorios tanto para PS5, como para sus principales productos asociados como PSVR2 y Dual Sense Edge.

Más allá de los juegos

Pero como te adelantábamos al inicio, este 2023 para PlayStation es más de lo que ya nos tiene acostumbrados. Mucho más. Le preguntamos al Head of Marketing de PlayStation respecto a otros hitos del mundo del entretenimiento: como el éxito de la serie “The Last Of Us”, la que además generó un alza en las ventas del videojuego.

“Estas colaboraciones, como la de “The Last of Us”, nos tiene muy felices. Le da una gran exposición al videojuego y es del agrado de nuestra comunidad”, señala Stival Adicionalmente destacó lo que se viene: “la película de GT con Sony Pictures”.

Algo que para Rafael “va a ser muy bueno y muy valorado por nuestros fans y nuestros consumidores. Esta excelente era para Playstation, marcada por el lanzamiento de God Of War: Rägnarok, Dual Sense Edge, PSVR2 y más, viene impulsada por un trabajo de años.

Al consultarle a Rafael por el éxito del último título de Kratos, no se enfocó solo en el juego, sino que en el legado de la franquicia, destacando a otros como GT u Horizon.

Renacer tras la pandemia

“La marca nunca ha sido más fuerte que ahora. Sufrimos como todo el mundo la pandemia, pero hemos estado trabajando fuertemente para darle la oportunidad a los consumidores de tener una PS5 en sus manos”, nos dice Rafael.

Destaca que están trabajando constantemente para no tener problemas de stock, que nunca han sido “más fuertes que ahora” y que “Latam es muy importante para la compañía”. “Observamos cuidadosamente lo que quieren los consumidores (...) queremos estar más cerca de los jugadores”, añadió.

Lanzamientos: un increíble 2023

PlayStation tiene 2023 muy potente. Otro hito en esta línea, destacado por Rafael es el lanzamiento de Final Fantasy XVI: “va a ser una colaboración muy importante, en la línea lo que siempre buscamos entregar”.

Así mismo, se mostró emocionado por “Spiderman 2″ y todo el potencial del videojuego. Y es que si hablamos de exclusivos, PlayStation siempre ha dado el máximo.

El Head of Marketing de Playstation nos asegura que sus socios y el equipo de PlayStation nos entregarán mucho más este año. Atentos. PlayStation nos confirmó su compromiso con la comunidad y con la capacidad de seguir sorprendiéndonos.