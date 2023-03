MWC 2023: Huawei plantea que “un mundo inteligente necesita una industria TIC más fuerte y de la Economía Digital”

Huawei ha centrado sus propuestas en la conectividad. Durante el MWC 2023, Huawei se reune con operadores, socios de la industria y otros líderes de opinión clave de todo el mundo para discutir “GUIDE to the Intelligent World”. Analizarán cómo utilizar el plan de negocios GUIDE para sentar las bases de la 5.5G y construir sobre el éxito de la 5G para una prosperidad aún mayor en un mundo inteligente.

El stand principal de Huawei en el Hall 1 del MWC Barcelona está diseñado en torno al concepto de “Futuro Inteligente, Lleno de Esperanza”. En el stand, Huawei pintó una imagen de una era impulsada por la economía digital y definida por la colaboración que es más vibrante y llena de posibilidades ilimitadas.

En el evento, Huawei también está mostrando sus últimos productos y soluciones que ofrecen las mejores experiencias 5G, conectividad de banda ultra ancha premium e inteligente, transformación digital e inteligente, y su solución Green 1-2-3. Las ofertas de Huawei muestran un claro compromiso con la innovación para la era 5.5G, la creación de valor para los clientes y la estimulación de la economía digital.

A finales de 2022, 5G ya había demostrado ser un éxito comercial mundial, con más de mil millones de usuarios móviles conectados con 5G. Los principales operadores de China, Corea del Sur, Suiza, Finlandia y Kuwait ya han alcanzado tasas de penetración de usuarios 5G de más del 30%, y más del 30% de su tráfico proviene de 5G.

Según el último informe de ciudades 5G de Ookla, Huawei ha desempeñado un papel importante en la construcción de redes 5G en todas las 10 ciudades principales entre las 40 ciudades representativas del mundo habilitadas para 5G. Es importante tener en cuenta que los resultados de rendimiento 5G en estas 10 ciudades muestran que las redes 5G construidas por Huawei ofrecen la mejor experiencia.

5.5 Era

Siguiendo el concepto de Huawei de “Striding Towards the 5.5G Era” (Hacia la Era de 5.5G) que fue propuesto en julio de 2022, Huawei está destacando las cinco características principales de la era 5.5G: experiencias de 10 Gbps, interconexión de escenarios completos, detección y comunicación integradas, redes de conducción autónoma L4 y TIC verdes.

Operadores líderes mundiales, organizaciones de estándares y socios del ecosistema de la industria se están uniendo para promover la innovación y la exploración para esta era de las 5.5G, ya que creará más aplicaciones y oportunidades de negocio nuevas.

Inversión en TIC

La inversión continua y sólida en infraestructura de TIC estimula directamente el crecimiento dentro de la economía digital. Un informe de la tercera parte muestra que, a medida que las nuevas redes evolucionen de una generación a otra, este efecto se amplificará aún más en un 15%.

Mirando hacia el futuro, creemos que el plan de negocio GUIDE que combina tanto 5G como 5.5G establece claramente cómo progresará la evolución de las TIC y generará un mayor valor. Junto con nuestros clientes y socios, continuaremos innovando, construyendo conectividad inteligente y redefiniendo la informática. Esta colaboración en materia de innovación creará un valor aún mayor para la industria de las TIC y hará que la industria en su conjunto sea más resiliente y próspera.

Desafíos para LATAM

Marcelo Pino, vicepresidente de asuntos corporativos Huawei para LATAM y Caribe, agrega a FayerWayer que " Huawei ve el desafío desde dos perspectivas, uno desde la necesidad de seguir haciendo I más D para tener tecnología más amigable con el usuario pero TB con el medioambiente, osea menos contaminante y por otro, la responsabilidad de contribuir en la formación de nuevos talentos TIC en todos los niveles. Desde formar técnicos instaladores a fomentar que más jóvenes estudien y se desarrollen en el mundo digital para ser no solo usuarios sino profesionales del área”.

“Eso incluye a Chile. Tenemos alianza con 19 universidades e institutos para desarrollar cursos, capacitaciones, talleres, etc”, agregó.

La división Enterprise de Huawei también está organizando su propio evento en el MWC 2023, con el tema “Leading Digital Infrastructure for New Value Together” (Liderando la Infraestructura Digital para un Nuevo Valor Conjunto) , donde lanzarán más de 50 productos y soluciones innovadoras para clientes globales.

Los aspectos más destacados aquí incluyen su solución de red de campus simplificada inteligente, una serie de soluciones innovadoras para centros de datos y estrategias de negocio para la PYME.

En el campo de los dispositivos, Huawei presenta su nueva serie HUAWEI Mate 50: HUAWEI Watch Buds, Cyber, que viene repleta de nuevas innovaciones en áreas como la imagen móvil, el fitness y la salud, y la oficina inteligente.

El MWC Barcelona 2023 se lleva a cabo del 27 de febrero al 2 de marzo en Barcelona, España. Huawei presenta sus productos y soluciones en el stand 1H50 en Fira Gran Via Hall 1. Tienen el stand más grande de la historia de MWC: de 10.000 metros cuadrados, o 1 hectárea.