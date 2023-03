Día de la Mujer 2023: innovación y tecnología para la igualdad de género

El Día Internacional de la Mujer es una jornada mundial que celebra los logros sociales, económicos, culturales y políticos de las mujeres. El tema de la celebración de este año es DigitALL: Innovación y tecnología para la igualdad de género. Con un enfoque en la tecnología, la educación accesible y las ideas audaces, esta fecha tiene como objetivo capacitar a las mujeres y niñas de todo el mundo para combatir la discriminación.

“El Día Internacional de la Mujer 2023 explorará el impacto de la brecha digital de género en el aumento de las desigualdades económicas y sociales”, afirma el sitio web oficial de ONU Mujeres. “El evento también destacará la importancia de proteger los derechos de las mujeres y las niñas en los espacios digitales y de abordar la violencia de género en línea y facilitada por las tecnologías de la información y la comunicación”.

Y añade: “Incorporar a las mujeres y otros grupos marginados a la tecnología da lugar a soluciones más creativas y tiene mayor potencial para innovaciones que satisfagan las necesidades de las mujeres y promuevan la igualdad de género”.

¿Pero a qué se debe la falta de inclusión de las mujeres en la tecnología? Según Michaela Jeffery-Morrison, consejera delegada y fundadora de Ascend Global Media, empresa que está detrás de las Women in Tech World Series, es un resabio de otra época.

“Las cosas se hacían de una determinada manera en el pasado, y eso produjo estereotipos que aún hoy nos acosan. Movimientos como #ILookLikeAnEngineer (parezco o luzco como una ingeniera), así como los estudios “dibuja un científico”, nos recuerdan que incluso en nuestra era ilustrada, todavía hay suposiciones perniciosas sobre lo que las mujeres pueden o no pueden hacer. Estas suposiciones pueden ser conscientes o inconscientes, e influyen en aspectos como las prácticas de contratación y la imagen que dan los medios de comunicación de las mujeres y la tecnología. Lo brillante es que, gracias al trabajo incansable de mujeres de todo el mundo, esto está cambiando”, afirmó.

De hecho, la tecnología nos permite conectar con personas de todo el mundo, compartir historias, llegar a nuevos públicos y aprender. Es enormemente empoderador. Y lo que es más, la tecnología no hace distinciones de género.

“Nos recuerda lo que tenemos en común, no lo que nos separa. La tecnología es tan esencial para la igualdad de género porque -como alguien dijo- ‘medimos lo que valoramos’. Así que, si nos tomamos en serio lo de mover la aguja de la igualdad de género, tenemos que fijarnos objetivos y hacer un seguimiento de nuestros progresos. Comunicar y sensibilizar es muy importante, pero en última instancia es la acción la que realmente crea el cambio”, concluyó Jeffery-Morrison.

“En la era digital, ofrecer oportunidades de trabajo a distancia ha facilitado a la gente entrar en el campo STEM, colaborar con personas increíbles a nivel mundial sin salir de casa, así como crecer profesionalmente en este nicho. Definitivamente hay más representación de mujeres en la tecnología que hace unos años, sin embargo, todavía hay margen de mejora”. — Kristina Kushner, mentora de la red Riga TechGirls, Women in Tech y WomenTech

COLUMNA: Kristina Kushner

Kristina Kushner Kristina Kushner. (Suministrada)

“Las mujeres siguen estando infravaloradas en el mundo de la tecnología, lo que afecta a su autoestima y a su ambición de crecimiento profesional. Como yo misma soy una mujer en el mundo de la tecnología, entiendo lo que significa estar en esa situación. Empecé en el mundo de la tecnología desde cero, sin conocimientos de programación ni titulación en informática. Ahora trabajo con personas de todo el mundo, dirijo equipos y ofrezco productos geniales. Si yo he hecho esto, supongo que otros también pueden repetirlo.

En 2020, una de mis colegas me preguntó si podía participar en un stream en directo en su canal y hablar sobre el papel de la gestión de proyectos en los equipos de desarrollo de software. Ella era ingeniera y era un stream para mujeres que querían aprender sobre las oportunidades de carrera alternativas. Me sorprendió la demanda. La gente quería saber sobre gestión de proyectos y quería aprenderlo. La anfitriona era cofundadora de una organización de mujeres tecnológicas. Me inspiró tanto lo que hacían que le pregunté si podía unirme.

Desde 2020 soy mentora en tres organizaciones mundiales: Riga TechGirls, Women in Tech y WomenTech network. Todas estas comunidades fomentan la diversidad, la equidad y la inclusión en CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), ofrecen oportunidades de aprendizaje y tutoría a las mujeres para ayudarlas a desarrollar habilidades digitales y evolucionar profesionalmente en el campo de la tecnología. Como mentora, colaboro con mujeres que trabajan en CTIM o quieren dar un giro a su carrera, comparto mi experiencia y les ayudo a trazar su hoja de ruta para el crecimiento profesional y laboral.

Recibir feedback, ver dinámicas positivas y personas que alcanzan sus objetivos profesionales es increíblemente inspirador para mí y espero seguir haciéndolo más adelante.”

3 PREGUNTAS A... Michaela Jeffery-Morrison

Consejera delegada y fundadora de Ascend Global Media, empresa que está detrás de la Women in Tech World Series

Michaela Jeffery-Morrison Michaela Jeffery-Morrison, consejera delegada y fundadora de Ascend Global Media, empresa que está detrás de la Women in Tech World Series. (Suministrada)

P: ¿Qué se está haciendo para resolver el problema de la inclusión en la tecnología?

- Desde el activismo con hashtags hasta los actos por la diversidad, pasando por la representación en las artes y las audaces iniciativas corporativas de DE&I (N del Ed.: Diversidad, Igualdad e Inclusión, por sus siglas en inglés), las mujeres de todo el mundo están encontrando formas nuevas y creativas de impulsar el cambio. Me apasiona especialmente asegurarme de que las niñas y las jóvenes tengan modelos a seguir: mujeres a las que vean prosperar en los niveles más altos de la tecnología. Ver a alguien que se parece a ti dirigiendo una empresa o desarrollando nuevos productos asombrosos es una gran afirmación. Te hace pensar: Si ellas pueden, ¿por qué no yo? Así que creo que una cosa que pueden hacer las mujeres que están en la cima de su carrera es asegurarse de que se comunican con la siguiente generación, contando sus historias y haciéndose accesibles. Tenemos que estar dispuestas a ser vulnerables para demostrar que somos humanas. Eso es lo que nos hace cercanos.

P: ¿Qué nuevas tecnologías ayudan a cerrar la brecha de género?

- DE&I, la contratación y la tecnología de RRHH en general son absolutamente vitales para ayudar a los equipos de personas a mejorar la representación en la contratación, la retención y la promoción, así como para impulsar la participación y el compromiso. Creo que las tecnologías de la comunicación también son esenciales porque ofrecen a las mujeres una plataforma para hacerse oír y compartir sus historias con los demás, además de facilitar el trabajo flexible y a distancia. Pueden ser una poderosa defensa contra la penalización de la maternidad, que contribuye en gran medida a la brecha de género.

P: ¿Qué nos espera en el futuro?

- Cada vez somos más sabios. Aprendemos más. La gente está abriendo sus mentes. Los jóvenes, en particular, están muy preocupados por la representación y la equidad en los negocios. Tienen un sentido ético muy fuerte, y están dispuestos a arriesgarse para apoyar a las empresas que comparten sus valores. Pero otra razón por la que descifraremos el código es que tenemos que hacerlo. El mundo se enfrenta a grandes retos y, para superarlos, no solo necesitamos movilizar a todos los que podamos, sino que necesitamos innovación, y a estas alturas es casi un tópico que los equipos diversos e inclusivos son más innovadores que los homogéneos.