Wine Spot: fusión de sabores y vinos del mundo

En el corazón de Santurce, Wine Spot celebra su primer año como un espacio donde la gastronomía se entrelaza con el vino sin pretensiones, pero con un estándar alto de calidad y creatividad.

Al frente de la cocina está Juan Pablo Ortiz —“Juanpi” para amigos y clientes—, un chef con 26 años de trayectoria que ha dejado huella en restaurantes de Puerto Rico y Nueva York.

Fotos Dennis A. Jones

Aunque se declara “purista” de las cocinas puertorriqueña, japonesa y española, Ortiz decidió darle un sello personal al menú del lugar: “Cuando uno domina lo que es puro, uno empieza a combinar ciertos sabores y a vacilar con ese rollo que hay en mi mente… hay platos que ya hice antes, pero aquí se sienten más maduros, más dignos de lo que es uno”.

Entre sus platos más ovacionados mencionó el pulpo —“es lo más puro que puedo hacer y me encanta”—, los sliders de wagyu, los tacos de atún y el sashimi crust, además del infaltable churrasco con tostones.

Fotos Dennis A. Jones

“En Puerto Rico la gente es exigente y nosotros siempre damos el grado para satisfacer esa exigencia”, aseguró.

Su filosofía culinaria busca salirse de lo común: “Me gusta trabajar con cosas fuera del molde… traigo carnes exóticas, como chorizos de caimán, cordero y cabrito. El mejor cabrito que te vas a comer, me atrevo a decirlo porque la gente me lo ha dicho”.

El menú, que pronto se renovará, incorporará pastas poco convencionales como un stroganoff, la mafaldine con chorizo y una fideuá con atún sellado y curry.

“Si tengo el poder de hacer cosas distintas, lo voy a hacer. No me creo mejor que nadie, soy una persona de campo, humilde, pero me gusta inventar y salir del molde”.

El sistema funciona con unas máquinas dispensadoras de vino y una tarjeta recargable que permite probar vinos antes de decidir si comprar la botella.

Viejo y Nuevo Mundo: un viaje de copas y sabores

El concepto de Wine Spot, ideado por los socios Sebastián Santini y Alexis Concepción, es ofrecer más de 90 etiquetas de vinos por copa en un mismo lugar, con una experiencia de degustación personalizada.

El local está diseñado para guiar al comensal por dos grandes rutas vinícolas. En el primer piso se encuentran los vinos del Nuevo Mundo, que incluyen etiquetas de México, Argentina, Chile, Estados Unidos, Australia y otros países que han desarrollado su producción vinícola en los últimos siglos.

“En el Nuevo Mundo, el vino suele ser más atrevido, con perfiles frutales más intensos, técnicas modernas y estilos menos apegados a la tradición estricta”, explican sus dueños.

En el segundo piso está la selección del Viejo Mundo, con vinos de España, Italia, Francia, Alemania y Hungría, regiones con siglos —o incluso milenios— de historia vinícola, marcadas por la tradición, la influencia del terroir y normas de producción más conservadoras.

Esta división permite a los clientes experimentar contrastes únicos y crear maridajes poco convencionales. “Puedes coger un vino español del Viejo Mundo y combinarlo con un pulpo a la gallega o un ceviche, o elegir un Sauvignon Blanc del Nuevo Mundo y mezclarlo con croquetas de queso gouda o un sashimi crust. La idea es que el cliente personalice su experiencia y descubra combinaciones nuevas sin miedo”, señaló Santini.

El sistema funciona con unas máquinas dispensadoras de vino y una tarjeta recargable que permite probar vinos antes de decidir si comprar la botella. “Puedes degustar vinos de $100 o $200 por onza y darte ese gusto sin tener que gastar toda la botella. Queremos que todos tengan acceso a las mismas etiquetas y experiencias, sin importar la clase social”, destacó.

Fotos Dennis A. Jones

Experiencia relajada y sabores que evolucionan

Wine Spot abre de miércoles a domingo, con servicio desde las 5:00 p.m. hasta la 1:00 a.m., y jueves y viernes también en horario de almuerzo desde las 11:00 a.m. hasta la 1:00 a.m. La cocina cierra a la medianoche.

Aquí no hay códigos de vestimenta estrictos: “No es fine dining, aquí es casual dining… la gente viene como quiera, se sienta, come y vive una experiencia de sabores”, afirmó Ortiz.

De cara a su primer aniversario, que planifican celebrar con un Wine Fest en octubre, Santini y su equipo siguen apostando por sorprender.

“Aquí la gente viene, come, bebe y se lleva una experiencia. Eso es lo que realmente queremos hacer”.

Wine Spot está ubicado en el #1075 avenida Juan Ponce de León en Santurce.