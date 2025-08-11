Sabrosía

Tres recetas para hacer el chocolate de Dubái con helado

Este cacao premium se ha convertido en la nueva estrella de la repostería

Su sabor salado es delicioso. Foto: bing.com/images.

Por Sabrosía Puerto Rico

En la escena gastronómica boricua, continúa ganando adeptos el chocolate de Dubái. Reconocido por su textura sedosa, aroma intenso y un proceso de elaboración que combina tradición y tecnología de vanguardia, este cacao premium se ha convertido en la nueva estrella de las vitrinas de reposteros, chocolateros y heladeros artesanales en la isla.

Cuando lo incorporas en un helado, aporta profundidad y un acabado aterciopelado que no se logra con cualquier otro producto.

Inspirados por esta tendencia y combinando el sabor vibrante del pistacho, te presentamos tres recetas de helados:

1. Helado cremoso de pistacho

Rinde: 1 litro (8 porciones)

Tiempo de preparación: 25 minutos + 6 horas de congelación

Ingredientes:

  • 2 tazas de leche entera (480 ml)
  • 1 taza de crema espesa (240 ml)
  • 3 yemas de huevo grandes
  • ¾ taza de azúcar granulada (150 g)
  • ½ taza de pasta pura de pistacho (120 g)
  • ½ taza de pistachos tostados y picados (60 g)
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla

Preparación:

  1. Calienta la leche y la crema en una olla a fuego medio, sin hervir.
  2. Bate las yemas con el azúcar hasta que estén pálidas.
  3. Vierte la mezcla caliente sobre las yemas, batiendo sin parar.
  4. Regresa la mezcla a la olla y cocina a fuego bajo hasta que espese.
  5. Añade la pasta de pistacho y la vainilla, mezcla bien y enfría.
  6. Refrigera 2 horas, luego congela removiendo cada hora o usando máquina de helados.
  7. Decora con pistachos tostados al servir.

2. Helado de chocolate de Dubái con trozos crujientes

Rinde: 1 litro (8 porciones)

Tiempo de preparación: 20 minutos + 6 horas de congelación

Ingredientes:

  • 2 tazas de leche entera (480 ml)
  • 1 taza de crema espesa (240 ml)
  • 200 g de chocolate premium de Dubái (70% cacao o más)
  • ½ taza de azúcar (100 g)
  • 4 yemas de huevo grandes
  • 1 pizca de sal
  • ½ taza de nibs de cacao o trozos pequeños de chocolate (50 g)

Preparación:

  1. Calienta la leche y la crema en una olla.
  2. Añade el chocolate de Dubái troceado y mezcla hasta derretir.
  3. Bate las yemas con el azúcar y la sal.
  4. Incorpora poco a poco la mezcla caliente sobre las yemas.
  5. Regresa al fuego bajo hasta que espese.
  6. Deja enfriar, refrigera y congela, removiendo cada hora.
  7. Añade los nibs de cacao en la última fase para mantener su textura.

3. Helado marmoleado de pistacho y chocolate de Dubái

Rinde: 1 litro (8 porciones)

Tiempo de preparación: 30 minutos + 6 horas de congelación

Ingredientes:

  • 1½ tazas de leche entera (360 ml)
  • 1½ tazas de crema espesa (360 ml)
  • 4 yemas de huevo grandes
  • ¾ taza de azúcar (150 g)
  • ½ taza de pasta de pistacho (120 g)
  • 150 g de chocolate de Dubái derretido
  • ½ taza de pistachos troceados (60 g)

Preparación:

  1. Calienta la leche y la crema en una olla.
  2. Bate las yemas con el azúcar hasta que blanqueen.
  3. Vierte la mezcla caliente sobre las yemas y regresa al fuego bajo hasta espesar.
  4. Divide la base en dos: en una añade la pasta de pistacho y en otra el chocolate derretido.
  5. Coloca capas alternas en un recipiente y haz remolinos con un cuchillo para el efecto marmoleado.
  6. Espolvorea pistachos, congela y sirve.

La llegada del chocolate de Dubái a Puerto Rico no es solo una moda pasajera, es el reflejo de un consumidor que busca experiencias gastronómicas más sofisticadas y un mercado dispuesto a invertir en ingredientes de calidad superior.

En helado, este producto no solo conquista el paladar, sino que también se convierte en protagonista de un lujo cotidiano.

