Tres recetas para hacer el chocolate de Dubái con helado

En la escena gastronómica boricua, continúa ganando adeptos el chocolate de Dubái. Reconocido por su textura sedosa, aroma intenso y un proceso de elaboración que combina tradición y tecnología de vanguardia, este cacao premium se ha convertido en la nueva estrella de las vitrinas de reposteros, chocolateros y heladeros artesanales en la isla.
Cuando lo incorporas en un helado, aporta profundidad y un acabado aterciopelado que no se logra con cualquier otro producto.
Inspirados por esta tendencia y combinando el sabor vibrante del pistacho, te presentamos tres recetas de helados:
1. Helado cremoso de pistacho
Rinde: 1 litro (8 porciones)
Tiempo de preparación: 25 minutos + 6 horas de congelación
Ingredientes:
- 2 tazas de leche entera (480 ml)
- 1 taza de crema espesa (240 ml)
- 3 yemas de huevo grandes
- ¾ taza de azúcar granulada (150 g)
- ½ taza de pasta pura de pistacho (120 g)
- ½ taza de pistachos tostados y picados (60 g)
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
Preparación:
- Calienta la leche y la crema en una olla a fuego medio, sin hervir.
- Bate las yemas con el azúcar hasta que estén pálidas.
- Vierte la mezcla caliente sobre las yemas, batiendo sin parar.
- Regresa la mezcla a la olla y cocina a fuego bajo hasta que espese.
- Añade la pasta de pistacho y la vainilla, mezcla bien y enfría.
- Refrigera 2 horas, luego congela removiendo cada hora o usando máquina de helados.
- Decora con pistachos tostados al servir.
2. Helado de chocolate de Dubái con trozos crujientes
Rinde: 1 litro (8 porciones)
Tiempo de preparación: 20 minutos + 6 horas de congelación
Ingredientes:
- 2 tazas de leche entera (480 ml)
- 1 taza de crema espesa (240 ml)
- 200 g de chocolate premium de Dubái (70% cacao o más)
- ½ taza de azúcar (100 g)
- 4 yemas de huevo grandes
- 1 pizca de sal
- ½ taza de nibs de cacao o trozos pequeños de chocolate (50 g)
Preparación:
- Calienta la leche y la crema en una olla.
- Añade el chocolate de Dubái troceado y mezcla hasta derretir.
- Bate las yemas con el azúcar y la sal.
- Incorpora poco a poco la mezcla caliente sobre las yemas.
- Regresa al fuego bajo hasta que espese.
- Deja enfriar, refrigera y congela, removiendo cada hora.
- Añade los nibs de cacao en la última fase para mantener su textura.
3. Helado marmoleado de pistacho y chocolate de Dubái
Rinde: 1 litro (8 porciones)
Tiempo de preparación: 30 minutos + 6 horas de congelación
Ingredientes:
- 1½ tazas de leche entera (360 ml)
- 1½ tazas de crema espesa (360 ml)
- 4 yemas de huevo grandes
- ¾ taza de azúcar (150 g)
- ½ taza de pasta de pistacho (120 g)
- 150 g de chocolate de Dubái derretido
- ½ taza de pistachos troceados (60 g)
Preparación:
- Calienta la leche y la crema en una olla.
- Bate las yemas con el azúcar hasta que blanqueen.
- Vierte la mezcla caliente sobre las yemas y regresa al fuego bajo hasta espesar.
- Divide la base en dos: en una añade la pasta de pistacho y en otra el chocolate derretido.
- Coloca capas alternas en un recipiente y haz remolinos con un cuchillo para el efecto marmoleado.
- Espolvorea pistachos, congela y sirve.
La llegada del chocolate de Dubái a Puerto Rico no es solo una moda pasajera, es el reflejo de un consumidor que busca experiencias gastronómicas más sofisticadas y un mercado dispuesto a invertir en ingredientes de calidad superior.
En helado, este producto no solo conquista el paladar, sino que también se convierte en protagonista de un lujo cotidiano.