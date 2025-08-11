Tres recetas para hacer el chocolate de Dubái con helado

En la escena gastronómica boricua, continúa ganando adeptos el chocolate de Dubái. Reconocido por su textura sedosa, aroma intenso y un proceso de elaboración que combina tradición y tecnología de vanguardia, este cacao premium se ha convertido en la nueva estrella de las vitrinas de reposteros, chocolateros y heladeros artesanales en la isla.

Cuando lo incorporas en un helado, aporta profundidad y un acabado aterciopelado que no se logra con cualquier otro producto.

Inspirados por esta tendencia y combinando el sabor vibrante del pistacho, te presentamos tres recetas de helados:

1. Helado cremoso de pistacho

Rinde: 1 litro (8 porciones)

Tiempo de preparación: 25 minutos + 6 horas de congelación

Ingredientes:

2 tazas de leche entera (480 ml)

1 taza de crema espesa (240 ml)

3 yemas de huevo grandes

¾ taza de azúcar granulada (150 g)

½ taza de pasta pura de pistacho (120 g)

½ taza de pistachos tostados y picados (60 g)

1 cucharadita de extracto de vainilla

Preparación:

Calienta la leche y la crema en una olla a fuego medio, sin hervir. Bate las yemas con el azúcar hasta que estén pálidas. Vierte la mezcla caliente sobre las yemas, batiendo sin parar. Regresa la mezcla a la olla y cocina a fuego bajo hasta que espese. Añade la pasta de pistacho y la vainilla, mezcla bien y enfría. Refrigera 2 horas, luego congela removiendo cada hora o usando máquina de helados. Decora con pistachos tostados al servir.

2. Helado de chocolate de Dubái con trozos crujientes

Rinde: 1 litro (8 porciones)

Tiempo de preparación: 20 minutos + 6 horas de congelación

Ingredientes:

2 tazas de leche entera (480 ml)

1 taza de crema espesa (240 ml)

200 g de chocolate premium de Dubái (70% cacao o más)

½ taza de azúcar (100 g)

4 yemas de huevo grandes

1 pizca de sal

½ taza de nibs de cacao o trozos pequeños de chocolate (50 g)

Preparación:

Calienta la leche y la crema en una olla. Añade el chocolate de Dubái troceado y mezcla hasta derretir. Bate las yemas con el azúcar y la sal. Incorpora poco a poco la mezcla caliente sobre las yemas. Regresa al fuego bajo hasta que espese. Deja enfriar, refrigera y congela, removiendo cada hora. Añade los nibs de cacao en la última fase para mantener su textura.

3. Helado marmoleado de pistacho y chocolate de Dubái

Rinde: 1 litro (8 porciones)

Tiempo de preparación: 30 minutos + 6 horas de congelación

Ingredientes:

1½ tazas de leche entera (360 ml)

1½ tazas de crema espesa (360 ml)

4 yemas de huevo grandes

¾ taza de azúcar (150 g)

½ taza de pasta de pistacho (120 g)

150 g de chocolate de Dubái derretido

½ taza de pistachos troceados (60 g)

Preparación:

Calienta la leche y la crema en una olla. Bate las yemas con el azúcar hasta que blanqueen. Vierte la mezcla caliente sobre las yemas y regresa al fuego bajo hasta espesar. Divide la base en dos: en una añade la pasta de pistacho y en otra el chocolate derretido. Coloca capas alternas en un recipiente y haz remolinos con un cuchillo para el efecto marmoleado. Espolvorea pistachos, congela y sirve.

La llegada del chocolate de Dubái a Puerto Rico no es solo una moda pasajera, es el reflejo de un consumidor que busca experiencias gastronómicas más sofisticadas y un mercado dispuesto a invertir en ingredientes de calidad superior.

En helado, este producto no solo conquista el paladar, sino que también se convierte en protagonista de un lujo cotidiano.