McDonald’s premia lealtad de sus clientes

Arcos Dorados, la empresa que opera los restaurantes McDonald’s en 20 países de América Latina y el Caribe, anunció el lanzamiento oficial de MiMcDonald’s, un programa de lealtad que llega a innovar la experiencia de los consumidores en Puerto Rico.

La propuesta permitirá que los clientes acumulen puntos por cada dólar de compra, que luego podrán redimir por sus productos favoritos del menú. La dinámica es simple: por cada dólar, el consumidor recibirá 100 puntos, siempre que se identifique en la compra, ya sea en el mostrador, kioscos digitales o AutoMac, o al ordenar a través de la app “McDonald’s Ofertas y Delivery”.

“El lanzamiento de MiMcDonald’s representa un paso significativo en nuestro esfuerzo por proporcionar un servicio de excelencia y recompensar la lealtad de nuestros clientes. Con este programa, buscamos transformar la experiencia de compra en McDonald’s, ofreciendo un valor añadido a cada visita. Nos enorgullece liderar el sector de servicio rápido con tecnologías que refuercen nuestra promesa de innovación, accesibilidad y rapidez”, comentó Vincent Lamazou, Managing Director de Arcos Dorados para Puerto Rico.

Este nuevo beneficio se integra a la aplicación “McDonald’s Ofertas y Delivery”, que desde 2019 ha estado a la vanguardia tecnológica ofreciendo cupones y promociones exclusivas. Ahora, en 2025, la marca suma a esta herramienta el programa MiMcDonald’s, reforzando su compromiso con ofrecer experiencias personalizadas y de valor para sus usuarios.

Para unirse al programa, los clientes solo necesitan descargar o actualizar la app, tener sus datos al día y completar el registro gratuito en la sección “MiMcDonald’s”. Una vez inscritos, podrán acumular puntos con cada compra identificándose con su número de teléfono o escaneando el código QR disponible en la pestaña “Mi Cuenta” de la aplicación.

“Como parte de nuestros planes a futuro, continuaremos escuchando a los clientes e incorporando nuevas tecnologías, para brindarles un servicio cada vez más innovador, práctico y conveniente que se adapte 100% a lo que las personas necesitan”, añadió Lamazou.