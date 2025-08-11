Coctelería creativa, música y buen ambiente en La Concha Resort

El evento, de entrada libre, no solo ofrece presentaciones cargadas de energía, sino también una propuesta gastronómica y de barra que eleva la experiencia.

Las noches del último sábado de cada mes en La Concha Resort ahora tienen un nuevo latido. Entre luces tenues, coctelería creativa y un ambiente resort-chic, Local Frequency se ha convertido en el punto de encuentro para quienes buscan vivir la música en vivo de una forma auténtica, celebrando el talento boricua y, a la vez, la nueva etapa del hotel como parte de la prestigiosa Autograph Collection de Marriott International.

El próximo sábado, 30 de agosto, la icónica tarima del lobby recibirá a Tribu de Abrante, un grupo de hermanos y músicos profesionales que han revolucionado la música urbana con su fusión atrevida de reggae, hip-hop y ritmos caribeños. Y el 27 de septiembre, el turno será para el legendario Tito Auger, quien promete una noche cargada de letras con mensaje, pasión y la nostalgia de grandes himnos de nuestra música.

PUBLICIDAD

El evento, de entrada libre, no solo ofrece presentaciones cargadas de energía, sino también una propuesta gastronómica y de barra que eleva la experiencia. Como parte de La Receta, un programa exclusivo de mixología, un bartender crea para cada invitado un cóctel único, inspirado en su estilo, preferencias y “vibra” del momento. Todo comienza con una tarjeta en la que el visitante selecciona sabores y emociones, para luego recibir una bebida personalizada que se convierte en un recuerdo sensorial inolvidable.

“En La Concha Resort nos esforzamos por ofrecer experiencias auténticas que reflejan la cultura puertorriqueña y la singularidad de nuestro destino. Local Frequency y La Receta son ejemplos perfectos de cómo combinamos música, sabor y ambiente para crear momentos memorables para nuestros huéspedes”, expresó Mike Rivera, gerente de la hospedería.

La serie musical continuará en octubre con más artistas y sorpresas, siempre reforzando el espíritu vibrante que caracteriza a La Concha Resort Puerto Rico, ahora bajo el sello Autograph Collection, reconocido por reunir hoteles únicos con personalidad propia y propuestas auténticas en cada destino.

Para más información o para reservar mesa con servicio de botellas, se puede escribir a gpicon@laconcharesort.com.