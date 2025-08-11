Sabrosía

Coctelería creativa, música y buen ambiente en La Concha Resort

Local Frequency se ha convertido en el punto de encuentro.

Foto Archivo El evento, de entrada libre, no solo ofrece presentaciones cargadas de energía, sino también una propuesta gastronómica y de barra que eleva la experiencia.

Por Sabrosía Puerto Rico

Las noches del último sábado de cada mes en La Concha Resort ahora tienen un nuevo latido. Entre luces tenues, coctelería creativa y un ambiente resort-chic, Local Frequency se ha convertido en el punto de encuentro para quienes buscan vivir la música en vivo de una forma auténtica, celebrando el talento boricua y, a la vez, la nueva etapa del hotel como parte de la prestigiosa Autograph Collection de Marriott International.

El próximo sábado, 30 de agosto, la icónica tarima del lobby recibirá a Tribu de Abrante, un grupo de hermanos y músicos profesionales que han revolucionado la música urbana con su fusión atrevida de reggae, hip-hop y ritmos caribeños. Y el 27 de septiembre, el turno será para el legendario Tito Auger, quien promete una noche cargada de letras con mensaje, pasión y la nostalgia de grandes himnos de nuestra música.

El evento, de entrada libre, no solo ofrece presentaciones cargadas de energía, sino también una propuesta gastronómica y de barra que eleva la experiencia. Como parte de La Receta, un programa exclusivo de mixología, un bartender crea para cada invitado un cóctel único, inspirado en su estilo, preferencias y “vibra” del momento. Todo comienza con una tarjeta en la que el visitante selecciona sabores y emociones, para luego recibir una bebida personalizada que se convierte en un recuerdo sensorial inolvidable.

“En La Concha Resort nos esforzamos por ofrecer experiencias auténticas que reflejan la cultura puertorriqueña y la singularidad de nuestro destino. Local Frequency y La Receta son ejemplos perfectos de cómo combinamos música, sabor y ambiente para crear momentos memorables para nuestros huéspedes”, expresó Mike Rivera, gerente de la hospedería.

La serie musical continuará en octubre con más artistas y sorpresas, siempre reforzando el espíritu vibrante que caracteriza a La Concha Resort Puerto Rico, ahora bajo el sello Autograph Collection, reconocido por reunir hoteles únicos con personalidad propia y propuestas auténticas en cada destino.

Para más información o para reservar mesa con servicio de botellas, se puede escribir a gpicon@laconcharesort.com.

