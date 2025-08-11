Chobani conecta sabor, salud y comunidad en su Coffee Party

Por: Milyarielix Dávila Vélez, especial para Sabrosia.PR

Bajo la iniciativa del Good Food Club, la marca reunió a creadores de contenido y amantes al café y al matcha para presentar sus nuevos cremadores y celebrar la buena comida.

La energía fiestera de la Calle Cerra se mezcló con el lanzamiento de los cremadores de Chobani durante un evento en Matcha Muchacha en Santurce el pasado viernes.

El espacio albergó el Coffee Party de Chobani, una experiencia pensada para conectar, compartir y saborear nuevas formas de beber café y té verde en polvo, mejor conocido como matcha.

La línea de cremadores para café y matcha, incluyen los sabores hazelnut, vanilla y sweet cream. Los tres están confeccionados con ingredientes naturales como leche, crema, azúcar de caña y saborizantes naturales, sin aditivos, según compartió el gerente de mercadeo de Chobani en México y Latinoamérica, Martín Quezada.

La actividad formó parte del movimiento Good Food Club, una iniciativa que enfatiza que todas las personas deben tener acceso constante y confiable a una fuente de alimento. Esta idea busca, a su vez, propiciar un estilo de vida saludable y activo, mientras crea oportunidades de confraternización comunitaria.

“Good Food Club es un espacio donde queremos que toda la gente que quiere tener un mejor estilo de vida y un mejor acercamiento con las marcas pueda tener a Chobani cerca de ellos… no hay reglas, no hay falsas promesas, simplemente buena comida y buena vibra”, expresó Quezada.

El evento ofreció un menú variado que incluyó matcha y café con saborizantes y una selección de postres.

La alianza con Matcha Muchacha no fue casualidad; este negocio ha llevado el acto de beber té matcha a una experiencia colorida y auténtica. La identidad atrevida de este matcha bar y Chobani crearon el escenario ideal para la colaboración.

“Decidimos buscar un espacio que te invite a estar cerca, que te invite a conectar de forma diferente y, además, en este lugar que es espectacular y hace todo el sentido para nosotros”, añadió el gerente de mercadeo.

La música estuvo a cargo de Eduardo Flores, conocido como DJ Fendel, quien ambientó el evento con ritmos house y afro house.

Los cremadores, según Quezada, enaltecen y respetan el sabor natural del té matcha mientras también añaden sabor, transformando la experiencia de su consumo. Chobani continúa construyendo puentes entre el sabor, la salud y la comunidad, ahora más allá de Latinoamérica, y también en Puerto Rico.