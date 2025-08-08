Puerto Rico Foodies Fest llega a Ponce por primera vez

El festival culinario Puerto Rico Foodies Fest celebrará por primera vez una edición en el sur de la isla los días 30 y 31 de agosto en el Lote Fringe 1, justo al lado de Plaza del Caribe.
Será “un espacio abierto y de libre acceso para el público”, según se informó.
Con una trayectoria exitosa en San Juan, “donde ha atraído a miles de visitantes”, el evento se traslada ahora a Ponce como parte de “su plan de expansión, apostando al potencial turístico y económico de la región sur”.
El festival contará con “una variada selección gastronómica que incluirá desde cocina criolla hasta sabores internacionales, así como música en vivo, presentaciones de coctelería y entretenimiento para toda la familia”. El horario será de 12:00 p.m. a 10:00 p.m. ambos días.
La nueva edición reunirá a “chefs locales, creadores de contenido gastronómico y emprendedores de distintas partes de la isla, quienes tendrán la oportunidad de presentar sus propuestas ante un público diverso y apasionado con el arte culinario”.
Además de promover la cultura culinaria y el talento local, “el evento busca crear oportunidades reales para pequeños y medianos negocios, fomentando la descentralización de eventos masivos de calidad”.
Aunque la entrada será libre de costo, “se requiere registro previo a través de Eventbrite para garantizar el acceso al espacio”.
Para más información, el público puede seguir las redes sociales @puertoricofoodiesfest o comunicarse al 787-433-5773.