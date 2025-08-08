Puerto Rico Foodies Fest llega a Ponce por primera vez

El festival contará con una variada selección gastronómica que incluirá desde cocina criolla hasta sabores internacionales.

El festival culinario Puerto Rico Foodies Fest celebrará por primera vez una edición en el sur de la isla los días 30 y 31 de agosto en el Lote Fringe 1, justo al lado de Plaza del Caribe.

Será “un espacio abierto y de libre acceso para el público”, según se informó.

Con una trayectoria exitosa en San Juan, “donde ha atraído a miles de visitantes”, el evento se traslada ahora a Ponce como parte de “su plan de expansión, apostando al potencial turístico y económico de la región sur”.

El festival contará con “una variada selección gastronómica que incluirá desde cocina criolla hasta sabores internacionales, así como música en vivo, presentaciones de coctelería y entretenimiento para toda la familia”. El horario será de 12:00 p.m. a 10:00 p.m. ambos días.

La nueva edición reunirá a “chefs locales, creadores de contenido gastronómico y emprendedores de distintas partes de la isla, quienes tendrán la oportunidad de presentar sus propuestas ante un público diverso y apasionado con el arte culinario”.

Además de promover la cultura culinaria y el talento local, “el evento busca crear oportunidades reales para pequeños y medianos negocios, fomentando la descentralización de eventos masivos de calidad”.

Aunque la entrada será libre de costo, “se requiere registro previo a través de Eventbrite para garantizar el acceso al espacio”.

Para más información, el público puede seguir las redes sociales @puertoricofoodiesfest o comunicarse al 787-433-5773.