Flores, barbacoa y cerveza en una experiencia única en Santurce

Los asistentes disfrutarán de la gastronomía a cargo de Jíbaro BBQ

La experiencia se completará con un open bar de cervezas.

El segundo piso de Floristree by Natalia Liriano, en la avenida Fernández Juncos en Santurce, será escenario de Bloom, BBQ & Beer, “un evento que celebra el verano entre flores, sabores y buena música”.

La velada que se celebrará el próximo viernes, 15 de agosto de 2025, de 7:00 p.m. a 11:00 p.m., comenzará con el taller “Hammering Flowers”, en el que, según el comunicado, “los participantes podrán crear su propio diseño botánico sobre tote bags, utilizando pétalos naturales como pigmento y la técnica de presión con martillo”. Esta actividad será guiada por “la reconocida diseñadora floral Natalia Liriano”.

Posteriormente, “los asistentes disfrutarán de la gastronomía a cargo de Jíbaro BBQ, el aclamado pop-up local liderado por un pitmaster boricua, conocido por su barbacoa al estilo tejano con sazón isleño”. El menú incluirá “brisket, costillas y carnes ahumadas, acompañadas de arroz jíbaro, papas jíbaras y mac & cheese”.

La experiencia se completará con “un open bar de cervezas de Méndez & Co., incluyendo marcas como Lagunitas, Cigar City Brewing y Heineken 0.0, para refrescar la noche con variedad”.

De acuerdo con la organización, Bloom, BBQ & Beer “está diseñado para disfrutarse en pareja o en grupo, como parte de la visión de Floristree de convertir su segundo nivel en un espacio para experiencias con propuesta artística” y es “una invitación a reconectar con los sentidos y florecer en comunidad”.

Los boletos, que incluyen taller, materiales, comida y cerveza, están disponibles a través de Eventbrite. Para más información, el público puede comunicarse al 787-243-7330 o acceder a @floristreepr en Instagram y Facebook.

