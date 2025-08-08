Flores, barbacoa y cerveza en una experiencia única en Santurce

El segundo piso de Floristree by Natalia Liriano, en la avenida Fernández Juncos en Santurce, será escenario de Bloom, BBQ & Beer, “un evento que celebra el verano entre flores, sabores y buena música”.

La velada que se celebrará el próximo viernes, 15 de agosto de 2025, de 7:00 p.m. a 11:00 p.m., comenzará con el taller “Hammering Flowers”, en el que, según el comunicado, “los participantes podrán crear su propio diseño botánico sobre tote bags, utilizando pétalos naturales como pigmento y la técnica de presión con martillo”. Esta actividad será guiada por “la reconocida diseñadora floral Natalia Liriano”.

Posteriormente, “los asistentes disfrutarán de la gastronomía a cargo de Jíbaro BBQ, el aclamado pop-up local liderado por un pitmaster boricua, conocido por su barbacoa al estilo tejano con sazón isleño”. El menú incluirá “brisket, costillas y carnes ahumadas, acompañadas de arroz jíbaro, papas jíbaras y mac & cheese”.

La experiencia se completará con “un open bar de cervezas de Méndez & Co., incluyendo marcas como Lagunitas, Cigar City Brewing y Heineken 0.0, para refrescar la noche con variedad”.

De acuerdo con la organización, Bloom, BBQ & Beer “está diseñado para disfrutarse en pareja o en grupo, como parte de la visión de Floristree de convertir su segundo nivel en un espacio para experiencias con propuesta artística” y es “una invitación a reconectar con los sentidos y florecer en comunidad”.

Los boletos, que incluyen taller, materiales, comida y cerveza, están disponibles a través de Eventbrite. Para más información, el público puede comunicarse al 787-243-7330 o acceder a @floristreepr en Instagram y Facebook.