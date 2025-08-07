Se unen para capacitar a agricultores de los Mercados Familiares

En un esfuerzo colaborativo para fortalecer la transparencia y el cumplimiento normativo en los Mercados Familiares, el Departamento de Agricultura de Puerto Rico (DA) organizó hoy un taller educativo en el Centro de Convenciones de Cataño con el respaldo del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y otras agencias gubernamentales.

El evento, dirigido a agricultores activos y aspirantes del programa, forma parte del plan de transformación de los Mercados Familiares y busca garantizar mayor seguridad y confianza para los consumidores que adquieren productos agrícolas directamente de los agricultores locales.

“Estamos trabajando en una transformación profunda de los Mercados Familiares, para garantizar un espacio seguro, transparente y justo tanto para los agricultores y productores agrícolas como para las familias que utilizan este programa. Este taller es un paso fundamental hacia esa meta, proveyendo las herramientas necesarias para que nuestros agricultores conozcan y cumplan con las regulaciones aplicables”, afirmó el secretario del Departamento de Agricultura, Josué E. Rivera.

El taller contó con la participación de personal especializado del DACO, quienes ofrecieron orientación sobre los reglamentos que rigen las ventas en este programa. Rivera destacó la importancia de la colaboración interagencial al afirmar: “Contar con el respaldo del DACO en esta etapa es clave. La presencia de la secretaria y su equipo no solo educa, sino que también fortalece la credibilidad del programa frente a los consumidores. Continuaremos promoviendo este tipo de alianzas multisectoriales que elevan los estándares y mejoran la experiencia de todos los participantes”.

Por su parte, la secretaria del DACO, Lcda. Valerie Rodríguez Erazo, enfatizó que el enfoque principal es asegurar prácticas comerciales justas. “Queremos que cuando una familia compre en un mercado agrícola, sepa que está recibiendo un buen producto, a un precio justo y sin trucos. Por eso, junto al Departamento de Agricultura, estamos orientando a los agricultores sobre las reglas que tienen que seguir. Este esfuerzo en equipo es por el bien de todos: del consumidor y del agricultor”.

Además del DA y DACO, el evento contó con la colaboración de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), cuyo equipo ofreció un taller adicional sobre el proceso de certificaciones, reglamentos, derechos de los participantes y sugerencias prácticas para agricultores.

El administrador de ADSEF, Lcdo. Ramón Burgos Bermúdez, señaló que “esta iniciativa forma parte integral de la política pública de la gobernadora Jenniffer González Colón para fortalecer los Mercados Familiares como mecanismo de acceso a alimentos frescos y nutritivos para nuestra gente mientras apoyamos la economía local. Desde ADSEF, promovemos una participación informada y conforme a los requisitos federales, asegurando así la eficiencia del programa y el cumplimiento con los objetivos del PAN”.

La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, también valoró la capacitación como un beneficio colectivo: “Esta iniciativa conjunta es de gran beneficio para todos, para los agricultores y los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN). Esta capacitación ayudará a que se hagan los ajustes necesarios en todos Mercados Familiares, garantizando así, que nuestros beneficiarios puedan obtener los mejores productos, a precios justos y en igualdad de oportunidades”.

Con esta jornada educativa, el Departamento de Agricultura reafirma su compromiso de dotar a los participantes de los Mercados Familiares con herramientas esenciales para su desarrollo comercial y cumplimiento legal.

Para información sobre futuras capacitaciones o detalles del programa, los interesados pueden visitar www.agricultura.pr.gov.