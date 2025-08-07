Regresan los refrescantes sabores Cherry Berry a Chick-fil-A

La temporada otoñal traerá nuevos sabores y combinaciones al menú de Chick-fil-A en Puerto Rico, con el regreso de las populares bebidas Cherry Berry y una nueva propuesta de chips que prometen conquistar los paladares de los fans de la marca.

A partir del 18 de agosto, los restaurantes en toda la isla presentarán un menú por tiempo limitado que incluye opciones para todos los gustos: bebidas refrescantes, un sándwich lleno de sabor y un snack ideal para llevar. Según destaca el comunicado, la propuesta de este año “ofrece un giro lleno de sabor para la temporada”.

Cherry Berry regresa por segundo año

Tras su exitosa introducción en la primavera pasada, las bebidas con sabor Cherry Berry hacen su regreso con una línea completa:

Té Frío de Cherry Berry: preparado diariamente con hojas de té y una mezcla de cherry, blueberry y cranberry.

Limonada de Cherry Berry: la clásica limonada de Chick-fil-A® con un toque frutal.

Limonada Frosted de Cherry Berry: combinación del postre Icedream® con limonada clásica y sabores frutales.

Sunjoy® de Cherry Berry: la tradicional mezcla de limonada con té y el toque de cherry, blueberry y cranberry.

Maridaje ideal: Sándwich Club de Pollo a la Parrilla

Una de las recomendaciones para acompañar las bebidas Cherry Berry es el Sándwich Club de Pollo a la Parrilla, elaborado con un filete de pechuga marinado con limón y especias, asado a la parrilla y servido en pan multigrano tostado. El sándwich incluye queso suizo, tocineta ahumada applewood, lechuga y tomate, y combina perfectamente con la salsa Honey Roasted BBQ.

“Siempre estamos buscando maneras de sorprender a nuestros Clientes con propuestas de menú originales”, comentó Allison Duncan, directora de menú y empaques de Chick-fil-A. “La demanda de bebidas audaces y divertidas por parte de nuestros Clientes no deja de crecer, y el regreso de Cherry Berry, aporta algo fresco e inesperado a nuestra propuesta. El Sándwich Club de Pollo a la Parrilla es el complemento perfecto: es jugoso, con capas de sabor que resultan indulgentes, con el sello distintivo de Chick-fil-A”.

Nuevas Waffle Potato Chips: crujientes y sabrosas

Los amantes del snack tienen un nuevo motivo para celebrar: llegan las Waffle Potato Chips sabor Original, un corte estilo waffle espolvoreado con sal marina que evoca las clásicas papas fritas de la marca.

Estas chips estarán disponibles de forma permanente como complemento, snack para llevar o como parte de opciones de catering. Además, podrán adquirirse en bolsas de 7 onzas en todos los restaurantes de Chick-fil-A en Puerto Rico.

Café local y desayuno al estilo barista

Chick-fil-A continúa celebrando los sabores de la isla con café 100% cultivado y tostado en Puerto Rico, preparado por Team Members entrenados al estilo barista. Las opciones incluyen latte, cortado, americano y espresso, ideales para acompañar el popular Biscuit con Pollo, Huevo y Queso.

Compromiso con la calidad y el servicio

“Desde nuestras ensaladas recién preparadas y el filete de pechuga de pollo real, sin hueso y alto en proteína, hasta los vasos de frutas con productos frescos que se preparan a lo largo del día, las opciones del menú de Chick-fil-A se destacan por su alta calidad y sabor, para que todos puedan disfrutarlas”, destaca el comunicado.

Con este menú otoñal, Chick-fil-A reafirma su compromiso de ofrecer “comida deliciosa con un servicio amable, sin importar el plato que se te antoje”.

Los clientes pueden conocer la disponibilidad de los productos en su restaurante más cercano o visitar chick-fil-a.pr para más información.