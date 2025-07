Puerto Rico celebra el Mes del Albariño con sabor gallego

Aunque la Fiesta del Albariño comienza esta semana en Galicia, España, Puerto Rico se prepara para brindar durante todo el mes de agosto —y más allá— con una celebración extendida dedicada a este vino blanco de origen gallego que ha conquistado paladares boricuas.

La iniciativa contempla un calendario de actividades educativas, gastronómicas y de degustación que se extenderá hasta septiembre, con el fin de profundizar en la historia, el terroir y la identidad de la uva albariño —considerada la variedad blanca española más consumida en Puerto Rico— y promover la cultura vitivinícola de la Denominación de Origen (DO) Rías Baixas.

De Galicia a Guaynabo: el albariño como puente cultural

La Fiesta del Albariño nació en 1953 en la región de Rías Baixas como una competencia amistosa entre productores locales para elegir el mejor vino de la cosecha del año anterior. Hoy día, este evento, declarado de interés turístico nacional en España, se celebra el primer domingo de agosto, culminando una semana de catas, concursos y espectáculos que este año tendrá también presencia puertorriqueña en su agenda artística.

En la Isla, las celebraciones comienzan este jueves, 31 de julio, con la cata “La magia de los pazos de albariño” en The House Guaynabo. El sábado, 2 de agosto, se realizará una degustación comentada en El Hórreo de V. Suárez, y el 8 de octubre, los vinos albariño llegarán al Taste Food Fest en Plaza Las Américas. El sábado, 16 de agosto, el restaurante Mama Pacha en Hato Rey acogerá una experiencia de maridaje vegan-friendly.

Durante agosto, también se llevarán a cabo degustaciones educativas en The House Condado (7 de agosto), y en The House Caparra (22 y 29 de agosto). El cierre del calendario será el domingo, 7 de septiembre, con dos catas especiales en Diviníssimo Gelato, donde regresa el helado de albariño de Rías Baixas como sabor de temporada.

Puerto Rico, líder en consumo per cápita de albariño

La conexión entre Puerto Rico y los vinos de Rías Baixas no es reciente. En 2024, la Isla importó más de 700 mil botellas de albariño, lo que representó un 22.18% de todas las importaciones de vino español. Actualmente, Puerto Rico es el tercer mercado internacional para los vinos de esta DO gallega, y por los últimos cinco años, ha liderado el consumo per cápita dentro de los diez principales destinos de exportación.

Para más detalles sobre las actividades del Mes del Albariño en la Isla, puede seguir la cuenta oficial de la denominación en Instagram: @riasbaixaspuertorico

Desde la distancia, las bodegas gallegas también se unirán virtualmente a la celebración, reafirmando el lazo que une a Puerto Rico con una de las joyas enológicas de España.