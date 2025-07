Dulce velada de contrastes

The Art of Opposites

Creaciones de la pastry cref Nasha Fondeur para Marabar by 1919

Marabar by 1919 en el Condado Vanderbilt Hotel acogió una exquisita velada dedicada a los contrastes sensoriales con su experiencia gastronómica “The Art of Opposites”, un evento que rindió homenaje a la tendencia culinaria actual de fusionar sabores dulces y salados en armonía perfecta.

La protagonista de la noche fue la talentosa chef pastelera Nasha Fondeur, quien en colaboración con su equipo culinario presentó un menú curado de postres que desafiaron las convenciones al combinar elementos opuestos con técnica, delicadeza y creatividad.

Cada plato sirvió como una expresión del juego entre el azúcar y la sal, entre texturas suaves y crocantes, y entre lo clásico y lo inesperado.

Las creaciones fueron acompañadas por una selección de vinos excepcionales, cuidadosamente escogidos para elevar cada nota y complementar la experiencia con acentos frutales, minerales o tostados, según lo requería cada bocado.

En alianza con Bodegas Compostela se destacó la importancia del maridaje como herramienta para transformar la percepción del paladar.

Este evento formó parte de la serie de experiencias de alta gama que ofrece la hospedería para el deleite del comensal, reafirmando su compromiso con la innovación, el lujo gastronómico y el arte de crear momentos memorables en torno a la buena mesa.

Durante la noche, los asistentes disfrutaron de una atmósfera íntima y elegante, ideal para explorar esta propuesta que reflejó una de las grandes corrientes de la alta pastelería contemporánea: el contraste intencional de sabores como vehículo para provocar emoción, memoria y descubrimiento.

Esta experiencia multisensorial se ofrecerá cada tres meses en el Condado Vanderbilt, uno de los destinos culinarios más prestigiosos e innovadores de Puerto Rico.