Comida criolla y cócteles con identidad boricua: Este es el menú oficial para la residencia de Bad Bunny

La esperada residencia musical de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico será mucho más que una serie de conciertos: será una celebración multisensorial que integrará música, gastronomía boricua y mixología artesanal con productos 100% locales.

Con un menú especial creado por la chef ejecutiva Alexsandra Muñoz, junto al director de alimentos y bebidas, Fernando Moinelo y su equipo culinario, el recinto más importante del país se transforma para rendir homenaje a la cultura puertorriqueña desde el primer bocado.

“El menú fue pensado para que cada bocado también cuente una historia puertorriqueña, con platos tradicionales elaborados con creatividad, corazón y mucho sabor”, expresó Jorge L. Pérez, CVE, gerente general regional de Legends ASM Global, administradores del Coliseo.

Menú criollo inspirado en los sabores favoritos de Bad Bunny

Los asistentes a la residencia “No me quiero ir de aquí” podrán disfrutar de estaciones gastronómicas con recetas típicas reinventadas. Todos los platos han sido elaborados con productos frescos y de alta calidad, adquiridos de agricultores y empresas locales como Ganaderos Alvarado, Northwestern Selecta, Alcor Foods, Global Bakery y Cooking with My Doctor.

Entre los platos destacados están:

Hamburguesa “Jíbaro Smashed” con plátanos maduros

Carne frita con tostones

Croquetas de arroz con gandules

Tostones Residentes: de pana rellenos de pollo guisado o carne molida

Choli Fries: papas fritas con pollo o carne de res

Alcapurrias, empanadillas de pizza, bacalaítos y tostones de pana

“Esta residencia es también un homenaje a quienes hacen patria desde sus fincas, cocinas y barras”, comentó Moinelo.

Cócteles exclusivos con identidad boricua

La experiencia se completa con una oferta de cócteles inspirados en los ingredientes emblemáticos del archipiélago, como el café, la piña, la parcha y el agua de coco. Estos tragos fueron diseñados para resaltar el carácter caribeño y refrescar a los fanáticos durante cada función.

Cócteles destacados:

Café con Ron: Don Q 7 años, cold brew, especias y nuez moscada

Don Q 7 años, cold brew, especias y nuez moscada El Favorito de Mi Ex: Don Q Cristal, lavanda, fresa, limón y soda de toronja

Don Q Cristal, lavanda, fresa, limón y soda de toronja Doble 6: Don Q Piña, limón, piña y soda de jengibre

Don Q Piña, limón, piña y soda de jengibre Bad Johnnie: Black Label, jugo de parcha y agua de coco

Black Label, jugo de parcha y agua de coco Bad Johnnie Zero: versión sin alcohol de parcha y coco

versión sin alcohol de parcha y coco Ruby Fizz: Black Ruby, licor de granada y soda

También se ofrecerán shots infusionados con ron y coco, y otras sorpresas en estaciones temáticas.