Giovanna se convierte en portavoz de la nueva tripleta

Por décadas la chef Giovanna Huyke se ha destacado como defensora incansable de la cocina puertorriqueña con la misión de exaltar los sabores locales y al presentar la Tripleta BB - Bien Boricua, la nueva propuesta gastronómica que lanza Wendy’s durante el verano, la destacada chef realza cada detalle del suculento plato, que tiene como protagonista la carne fresca del país.

Giovanna, que ha cautivado el corazón de los hogares con su sazón, elevando la cocina puertorriqueña al plano internacional protagoniza una creativa campaña de redes sociales presentando el nuevo producto. Para la maestra chef lo más importante en cualquier menú es que se mantenga en constante renovación, atemperándose a los gustos y a lo que está viviendo la gente, y según la experta, eso es precisamente lo que hace Wendy’s, con su carne fresca en la exquisita Tripleta BB – Bien Boricua, rinde un homenaje al sabor de aquí.

“La tripleta es una de las propuestas más deliciosas de la cocina puertorriqueña, que deleita por su explosión de sabores y texturas. Sus orígenes se remontan a la época colonial cuando los trabajadores de las plantaciones mezclaban los sobrantes de la comida para crear un plato sustancioso. Con el paso del tiempo se convirtió en un sándwich icónico de la comida del folclor boricua. La Tripleta BB – Bien Boricua de Wendy’s es otra cosa, es la evolución perfecta de este suculento plato, con la carne fresca de Coamo como protagonista”, explicó Giovanna, quien realizó múltiples ejecuciones en redes sociales, literalmente preparando la rica Tripleta BB - Bien Boricua.

En los videos se observa la recreación del famoso programa “Cocinando con Giovanna”, que estrenó en el 1998 y estuvo al aire 25 años. Giovanna confecciona para las redes meticulosamente la exquisita Tripleta BB – Bien Boricua, y que siguiendo la tradición lleva tres carnes, siendo la estrella la carne fresca de Coamo.

“Comenzamos con un pan brioche, que es dorado y suavecito. Como saben, lo que hace una tripleta son sus tres carnes y aquí tenemos la estrella, carne fresca de aquí de Puerto Rico, que llega directamente desde Coamo, con ese sabor jugoso, real. Más fresca, ninguna. No puede faltar el queso derretido y la segunda carne, la tocineta… y no de microonda. Este ‘bacon’ lo confeccionamos al horno para asegurar ese sabor crujiente y ahumado tan sabroso del Applewood Bacon. Luego el pernil jugoso, cocinado a fuego lento, con ese sazón que nos hace únicos, y las papitas crujientes por encima. Para el toque final de esta tripleta perfecta, mayo kétchup con ajo. No es una tripleta si no lleva mayo kétchup”, describe Giovanna en los videos, mientras confecciona la nueva propuesta culinaria.

Entretanto, Lizmarie Medina, Chief Marketing Officer (CMO) de Grupo Colón Gerena, conglomerado tenedor de la franquicia de Wendy’s destacó que la propuesta gastronómica que ya está en los restaurantes permanecerá por tiempo limitado, mayormente durante la duración de la Residencia del afamado artista puertorriqueño. “La creación de la Tripleta BB – Bien Boricua es testimonio de la calidad de nuestra carne fresca, una celebración de los sabores que nos hacen únicos. Pero más allá es una muestra de solidaridad de la marca con un evento histórico de este artista de fama global que al igual que nosotros cree en Puerto Rico”, sostuvo la ejecutiva.

Medina explicó que la alianza de auspicio con el artista de fama global nace del compromiso compartido con la marca de apoyar lo local y creer en todo lo que Puerto Rico tiene que ofrecer.

Destacó además que tener a Huyke confeccionando la suculenta receta para el universo de ‘social media’, además de ser un gran privilegio reafirma la superioridad de esta propuesta gastronómica que honra la cocina boricua.

“Nuestra Giovanna Huyke es un ícono que ha llevado al plano internacional las costumbres y la riqueza de la gastronomía puertorriqueña”, agregó Medina.