Atención público de Bad Bunny: Tacos a .59 centavos

Taco Bell Puerto Rico sube el volumen a la energía para satisfacer los antojos nocturnos.

Desde el viernes, 11 de julio, la marca lanza After Hours—su experiencia nocturna global—por primera vez en América Latina.

La fiesta comienza en el Taco Bell de la Plazoleta del Condado, Parada 18 en Santurce, donde las puertas permanecerán abiertas hasta las 3:00 a.m., ofreciendo sabores intensos, buena música y vibras positivas hasta altas horas de la noche.

Seis restaurantes adicionales de Taco Bell ofrecerán tacos crujientes por 59¢ después de las 10:00 p.m. a través del servi-carro: Montehiedra, Santa María, Trujillo Alto, Escorial, Colobos y Caguas Centro.

“Taco Bell es una marca que crece al formar parte de la cultura—no solo con comida, sino con experiencias que importan a nuestros fans”, dijo Amy Durini, Principal Oficial de Mercadeo de Taco Bell International.

“After Hours se inspiró en la energía de la vida nocturna y la necesidad real de opciones de comida a altas horas de la noche. Al igual que Encore Hours en el Reino Unido y Australia, este programa trata de estar presentes para nuestros fans—ya sea después de un concierto, una salida nocturna o un evento cultural—y ofrecerles un lugar donde continuar la noche con tacos, música y buena vibra.”

Durante After Hours, los visitantes de Taco Bell en la Plazoleta del Condado, Parada 18, entre las 10:00 p.m. y las 3:00 a.m., podrán disfrutar de tacos crujientes por solo 59¢ mientras se sumergen en un ambiente animado y lleno de ritmo y sabor. El restaurante se transformará en un espacio donde se unen la vida nocturna local, la cultura puertorriqueña y el menú innovador de Taco Bell.

Para celebrar el lanzamiento de After Hours, el programa El Mega Reguero de la estación La Mega transmitirá en vivo desde el restaurante el viernes, 11 de julio, de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Más tarde esa noche, DJ Nikku se adueñará del ambiente con su música de 10:00 p.m. a 1:00 a.m. La celebración continúa el sábado, 12 de julio, cuando La Nueva 94—la emisora número uno de reggaetón en Puerto Rico—mantendrá la fiesta encendida con un DJ set en vivo de 11:00 p.m. a 1:00 a.m. Finalmente, el domingo por la noche, DJ Nikku regresa para cerrar el fin de semana con otro set de 10:00 p.m. a 1:00 a.m.

“Con la llegada de After Hours a Puerto Rico, estamos apoyando a los amantes de la música en la isla—ya sea que hayan estado en los conciertos o los hayan disfrutado desde lejos”, dijo Karla Patino, Principal Oficial de Mercadeo para Taco Bell Latinoamérica. “Taco Bell estará presente para los fans hasta altas horas de la noche, y esto es el siguiente paso en nuestro compromiso con la vibrante escena musical de Puerto Rico, sumándose al programa Feed The Beat que introdujimos a principios de este año.”

El lanzamiento de After Hours en Puerto Rico le sigue a la reciente introducción del programa Feed the Beat de Taco Bell en América Latina, reafirmando su compromiso con la música, los artistas y los fans a nivel global. Desde 2006, Feed The Beat ha apoyado a artistas emergentes, y su debut regional incluye talentosos exponentes puertorriqueños como CARLIÁN, Caleb Calloway y CHESCA—conectando aún más la marca con los movimientos musicales que importan a sus seguidores.

“En Taco Bell Puerto Rico, estamos orgullosos de ser los primeros en Latinoamérica en darle vida a After Hours. Es un nuevo concepto de espacio nocturno donde se combinan la comida, la música y la cultura”, dijo Humberto Rovira, presidente y principal oficial ejecutivo de Encanto Restaurants.

“Los fans pueden comer algo en uno de los kioscos de Taco Bell dentro del Coliseo José Miguel Agrelot y seguir la fiesta en los restaurantes participantes de After Hours una vez termine el show”.

Para más información visita www.tacobellpr.com