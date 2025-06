Kathyas Kitchen: delicias artesanales con fe, sabor y sacrificio

Lo que comenzó como una idea de preparar quesitos de forma artesanal con sabores únicos para amistades cercanas, se transformó en Kathyas Kitchen , un emprendimiento sólido liderado por Kathya Nieves García desde su hogar, que ha causado sensación.

Con manos incansables, una fe inquebrantable y una pasión genuina por la cocina, esta emprendedora ha conquistado paladares en toda la isla con su propuesta de catering creativo, elaborado con productos frescos y hechos from scratch en su propia cocina.

PUBLICIDAD

Suministrada Kathyas Kitchen

Entre hermosas bandejas decoradas con atención al detalle y el aroma de masa recién horneada, Nieves García ha levantado un negocio de catering, pastelería y confitería fina.

“Todo empezó con una receta de quesitos de sabores que lancé a mis amistades… y desde entonces no he parado”, contó emocionada Kathya, quien este próximo diciembre celebra cuatro años al mando de su negocio. Su especialidad —quesitos artesanales con más de 15 sabores, desde café hasta salted caramel y bacon— han ganado un lugar especial entre su clientela, tanto por su originalidad como por su toque hecho en casa.

Suministrada Kathyas Kitchen

Pero la oferta de Kathyas Kitchen va mucho más allá de los quesitos con sabores. El menú incluye entremeses fríos y calientes, charcuterías personalizadas, bandejas mixtas, dips caseros, sandwichitos de mezcla y servicio de montaje completo para eventos.

“Yo quería hacer algo que llamara la atención, no solo en sabor, sino también en estética”, asegura. Desde el primer día, cada bandeja se entrega con una cinta negra distintiva, una marca de elegancia que diferencia su propuesta del mercado tradicional.

Aunque opera desde su casa, Kathya entrega en toda la isla y prepara cada pedido el mismo día. “No horneo con anticipación. La frescura es mi promesa, y eso lo valoran mis clientes”, destacó en entrevista con Sabrosia.PR .

PUBLICIDAD

La magia de Kathya es que hace todo de forma artesanal desde su espacio. “Nada es comprado. Desde el dip de pollo hecho con pechuga desmenuzada hasta los pastries y canapés , todo lo hago yo”.

Con jornadas que pueden extenderse hasta 20 horas, Kathya reconoce que su motor principal es la fe. “Yo no estaría aquí sin Dios. Él me da la fuerza cada día. Es sacrificado, sí, pero también es una bendición. Este negocio es pasión, gratitud y constancia”, manifestó con convicción.

Suministrada Kathyas Kitchen

A pesar de no tener empleados fijos, se las ingenia para manejar la cocina, la decoración, el empaque y las entregas. “Soy yo para todo. Desde hornear hasta llevar el pedido personalmente. A veces me dicen que debo bajarle, pero este sacrificio es lo que me ha traído hasta aquí”.

Con su estilo único, atención al detalle y compromiso férreo con la calidad, Kathya conquista el paladar —y el corazón— de quienes prueban sus creaciones. “Mi meta es que cuando pruebes un quesito mío, no puedas olvidarlo. Que solo quieras volver donde mí, porque no lo vas a conseguir en ningún otro lugar”.

Y con ese enfoque auténtico y artesanal, Kathyas Kitchen continúa creciendo con la esperanza de algún día contar con un espacio más amplio para seguir cocinando sueños.

Para más información: