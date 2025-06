Estos son los cócteles ganadores de Identidad Cocktail Bar

La barra artesanal Identidad Cocktail Bar no solo ha puesto en alto el nombre de Puerto Rico al recibir el codiciado reconocimiento como Best New Bar en los prestigiosos James Beard Awards 2025, sino que también continúa conquistando paladares con una carta de cócteles clásicos de la casa que resumen su filosofía: identidad, sabor y experiencia sensorial.

Entre las joyas líquidas que conforman su menú permanente, destaca el Pineapple Vesper , el favorito del equipo y el recomendado obligado para cualquier visitante.

Esta interpretación tropical y sofisticada del clásico Vesper Martini combina Beefeater 24, Bacardí Carta Blanca y Cocchi Americano infusionado con piña, hierba de limoncillo y un toque de aceite de jengibre.

El resultado es un cóctel que rinde homenaje al Caribe con un guiño elegante a la coctelería de autor.

Es, sin duda, el que no te puedes perder en tu visita a la barra.

Otros cócteles que complementan la experiencia de Identidad incluyen:

La Trinidad : Don Q 7 años, Cardamaro y un sirope casero de café y cacao. Un trago robusto y semi dulce que evoca el alma del ron puertorriqueño.

: Don Q 7 años, Cardamaro y un sirope casero de café y cacao. Un trago robusto y semi dulce que evoca el alma del ron puertorriqueño. Sandía! Sandía! Sandía! : Vibrante y refrescante, esta mezcla frutal une Ketel One con sandía fresca, limón, Capelletti y agave.

: Vibrante y refrescante, esta mezcla frutal une Ketel One con sandía fresca, limón, Capelletti y agave. Amargura Tropical : Una oda a los sabores intensos, con Ron Artesano, Planteray piña, Cocchi di Torino, Campari y St. Elizabeth. Fuerte, seco y profundamente complejo.

: Una oda a los sabores intensos, con Ron Artesano, Planteray piña, Cocchi di Torino, Campari y St. Elizabeth. Fuerte, seco y profundamente complejo. Humo Blanco : Para los amantes del mezcal, esta mezcla terrosa y ahumada incorpora Ilegal Mezcal, Génépy, Ancho Reyes, cacao y un toque de “electric dust fire”.

: Para los amantes del mezcal, esta mezcla terrosa y ahumada incorpora Ilegal Mezcal, Génépy, Ancho Reyes, cacao y un toque de “electric dust fire”. Whisky Coco: Un balance perfecto entre suavidad y especias, con Dewar’s 12, leche de coco rectificada, lima, té Chai, miel, vainilla y cardamomo.

Cada cóctel de Identidad es una declaración de carácter, con recetas que respetan las raíces de la mixología clásica pero que no temen reinterpretarla con ingredientes locales, infusiones artesanales y una presentación cuidada.

El reconocimiento de los James Beard Awards no solo valida su excelencia, sino que celebra su compromiso con elevar la coctelería en Puerto Rico.

Si aún no los visitas, el Pineapple Vesper te está esperando.

