Prime BLVD 868: Fusión, sabor y expresión culinaria con identidad propia

Prime BLVD 868 en Levittown es una explosión culinaria donde los ingredientes se transforman en deliciosos platos que conquistan cada vez más paladares.

Con más de 25 años de trayectoria en la industria gastronómica —incluyendo su incursión en el Equipo Culinario de Puerto Rico— el chef Hedwill Martínez transforma cada plato en un lenguaje propio, cargado de historia, vivencias y sabor.

PUBLICIDAD

“La cocina es mi forma de comunicarme. Cada plato cuenta algo de mí: dónde he estado, lo que me gusta, lo que me ha marcado”, expresó Martínez en entrevista con Sabrosía.PR

Su propuesta fusiona sabores de distintas culturas bajo un enfoque tipo Pacific Rim, inspirada en su paso por Hawái, sus viajes por Asia y su profunda conexión con la cocina puertorriqueña.

En Prime BLVD 868, la carta es solo el punto de partida. El chef explica que lo realmente especial son los platos fuera del menú, los llamados especiales del chef, que cambian constantemente. “Tenemos una pizarra en la entrada que es como una ventana a lo que estoy sintiendo esa semana. Ahí es donde más juego con los ingredientes y las ideas”, ilustró.

Prime BLVD 868 Fotos por Lynet Santiago Túa

Entre los favoritos del menú, destaca con entusiasmo los Dumplings: rellenos de carne, acompañados de pimientos rostizados, aioli de trufa, queso ahumado y huevitas de tobiko. “Es un plato pequeño, pero potente. Cada bocado es una explosión que mezcla lo picante, lo cremoso y lo salado con textura”, describió.

Otro de los grandes éxitos de la casa es el Tamarindo Wagyu Short Rib, cocido lentamente por más de ocho horas, servido con majado de malanga y onion rings. “Ese plato lo siento muy mío. Tiene técnica, pero también tiene alma”, afirmó el chef.

PUBLICIDAD

Las pastas también son protagonistas. Desde el Lo Mein con camarones al ajillo y ajo crocante, hasta la Carbonara con pork belly y aceite de trufa, todas mantienen una esencia creativa. “Me gusta mezclar lo que la gente conoce con algo inesperado. Ese contraste genera emoción”, aseguró Martínez.

Otras recomendaciones del chef incluyen el Churrasco Teriyaki con arroz frito cubano y chimi, el Salmon BBQ sobre majado de malanga con salsa beurre blanc, y los Mahi Mahi Fish Tacos con slaw asiático y salsa de soya dulce, entre otras delicias.

Prime BLVD 868 Fotos por Lynet Santiago Túa

“No me ato a un solo país. Me encanta combinar lo boricua con lo asiático, lo mexicano con lo español. Es como viajar sin salir de la mesa”, dijo entre risas.

La experiencia se extiende a las bebidas. Prime BLVD 868 ofrece una barra con coctelería sencilla pero sabrosa, sangrías frutales y una selección de vinos, cervezas artesanales y espumosos.

“No todo tiene que ser complicado para ser bueno. A veces un buen trago con ingredientes frescos es todo lo que necesitas para completar la experiencia”, señaló.

El espacio cuenta con un salón abierto con capacidad para más de 60 personas, una barra íntima y un área privada para eventos y cenas colaborativas.

A partir de junio, el restaurante reactivará su serie de cenas con chefs invitados, ofreciendo degustaciones de seis a ocho cursos en un formato exclusivo.

“El año pasado hicimos cinco colaboraciones. Este año queremos invitar entre diez y doce chefs. Es una forma de seguir aprendiendo y compartiendo”, concluyó.