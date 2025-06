Guillermo López Folch, estrella culinaria de Lala Puerto Rico

Puerto Rico sigue posicionándose como un referente de alta gastronomía a nivel internacional, y uno de los nombres que lidera esa transformación es Guillermo López Folch, chef ejecutivo del restaurante Lala Puerto Rico, un espacio que redefine la cocina contemporánea y celebra nuestras raíces.

López Folch ha sido reconocido por plataformas como Time Magazine, que lo destaca entre los mejores chefs del mundo por presentar la propuesta culinaria de Lala como una de las más innovadoras del Caribe. Pero más allá de los reconocimientos, el chef se mantiene fiel a una filosofía clara: “hacer lo que se siente, no lo que se espera”.

“No buscamos demostrar nada. Hacemos lo que sentimos como equipo. Nos retamos siempre y nunca jugamos seguro. Eso es lo que nos hace genuinos”, expresó López Folch en entrevista exclusiva con Sabrosía.PR

Una cocina con alma e historias

La propuesta de Lala ha sido descrita como una experiencia inmersiva, donde cada plato cuenta una historia, y cada detalle, desde la iluminación hasta el servicio, tiene intención. Para el chef, cocinar no se trata solo de sabores, sino de provocar emociones, conectar con el pasado y abrir la puerta a lo que está por venir.

“Queremos brindar ese storytelling. No es solo comida bonita, es el porqué de lo que hacemos. Es una narrativa que nace desde el respeto profundo por cada ingrediente, por pequeño que parezca”.

Uno de los pilares de Lala es la atención al detalle, algo que viene de su infancia. Hijo de un restaurador de obras, aprendió desde temprano a observar con precisión y a valorar la estética y la función de cada elemento. “Desde pequeño, veía a mi papá con su lápiz trabajando, y eso me marcó. Ahora, si no tengo mi bolígrafo encima, siento que me falta algo”.

Suministrada López Folch ha conquistado el paladar de la estrella global de la música urbana Bad Bunny con las croquetas de Lala.

De Puerto Rico para el mundo

Aunque Lala se define como una propuesta gastronómica de cocina contemporánea global, Puerto Rico sigue siendo su columna vertebral. “No me gusta la palabra fusión, pero sí tomamos influencias de Japón, Medio Oriente, Francia… siempre con la isla como pilar. Lo puertorriqueño está en nuestra sangre, pero lo usamos con respeto, sin forzar”.

Ese respeto por la cultura puertorriqueña también se traduce en sus platos, y uno de los más representativos es el preparado especialmente para Bad Bunny (uno de los inversionistas del proyecto), un plato emblemático de la cocina criolla: arroz con salchicha y chuleta frita.

“Ahora me tocará llevar este plato a otro nivel. Reinterpretar con una visión fine dining”, explicó el chef que ha conquistado el paladar de la estrella global de la música urbana con las croquetas con dulce de lechoza y queso, entre otros gustitos.

Suministrada Lala Puerto Rico está ubicado en el primer nivel de The Mall of San Juan.

La nueva apuesta de Lala Puerto Rico

Cuando se le pregunta por el mayor reto creativo, López Folch no duda: complacerse a sí mismo. “Podemos hacer veinte platos y siempre siento que falta algo. Es como escribir una canción. El verdadero reto es saber cuándo soltarlo y compartirlo con el mundo”.

De cara al futuro, Lala se prepara para una nueva etapa. Aunque el chef guarda con discreción los próximos pasos, adelanta que vienen proyectos fuera de lo común. “No puedo decir mucho todavía, pero queremos romper con lo tradicional. No es solo restaurante, es algo más grande. Queremos que el mundo sepa que Puerto Rico está aquí”.

Una de las sorpresas que podría ver la luz próximamente son algunos cambios en el menú, como la incorporación del mencionado arroz con salchicha y chuletas, plato favorito de Benito, y una nueva carta de cócteles.

Además, se proyecta la creación de una etiqueta de un vino exclusivo.

Mientras tanto, sigue cocinando con los mismos ingredientes que han guiado su carrera: pasión y corazón. “Si el dinero no fuera factor, haría lo mismo. Tal vez soy masoquista, pero lo que uno hace con pasión, deja huella. Eso es lo importante. Y sí… con mucho café y Lalalandia”, puntualizó entusiasmado.