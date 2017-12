4 rituales para atraer la abundancia en el amor este 2018

Agradece

Toma consciencia de todo lo bueno y malo que has tenido en tu vida este año. Agradece que haya pasado como pasó y aprende a aprovechar al máximo todo aquello que recibes. Reconoce lo que eres hoy y conecta con el poder del agradecimiento hasta sentir esa energía en tu corazón y así atraer más bendiciones a tu vida.

Cuando te levantes en la mañana, piensa en 5 cosas por las que te gustaría agradecer y escríbelas en un trozo de papel. Guárdalos en un tarro y ciérrarlo. Haz esto durante todo el año con la mayor frecuencia que puedas. Cada vez que sientas que todo va mal, ábrelo y lee un papel para recordar que no todo está perdido. ¡No hay cosas pequeñas! Todo lo que pasa en tu vida merece un "gracias". Cuando haces esto, la vida empieza a fluir y se abren más oportunidades.

Entrega

No tienes que dar cosas materiales, la clave en este punto es "dar". Sólo te pertenece aquello que estás dispuesta a dar: amor, honestidad, confianza…Si no has entregando honestidad, ésta no llegará a tu vida ya que sólo estás bloqueando esa energía. A veces sentimos que cuando damos algo, no "nos pagan con la misma moneda" pero debes entender que cuando entregas algo, debes de hacerlo sin esperar nada a cambio. Haz a un lado el egoísmo y ten por seguro que la vida te dará cuando menos lo esperas. Pero ojo, no permitas que nadie te pisoteé, es importante aprender a mantener tus límites para lograr encontrar un balance.

Busca algo que puedas dar y hazlo de corazón. No pienses en que eso va a ser recompensado. Puede ser una sonrisa o un cumplido. Sin darte cuenta, elevarás la frecuencia energética a tu alrededor y atraerás lo que necesitas.

Inspírate

El acelerado ritmo de la vida cotidiana te distrae de lo que tu alma realmente quiere. Recuerda que solo tú tienes el poder de activar todo que quieras en ti. Deshazte de las personas, cosas y hábitos tóxicos que te rodean y que no te dejan ver más allá de tu corazón. Si abres esos espacios, obtendrás lo que necesitas. Pero no solo eso, elimina también los pensamientos negativos, los tabúes y prejuicios.

Atesora los momentos

Estar consciente de tu vida, de lo que decides, a quien escuchas, y lo que está a tu alrededor incluidas las personas atraerá abundancia a tu vida en todos los sentidos. Vive el aquí y el ahora y se manifestarán cosas increíbles.

Meditar es la mejor forma de atraer lo que anhelas pero si por alguna razón no puedes hacerlo, busca frases inspiradoras y léelas en voz alta; también puedes rezar, cantar o algo que emocione tu corazón. Antes de dormirte, cierra los ojos y visualiza aquello que quieres como si ya lo tuvieras. Hacerlo antes de dormir es muy poderoso porque es el momento en que te conectas con tu espíritu.