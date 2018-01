El Infinit Q Inspiration Concept es galardonado como "Mejor Vehículo Concepto"

El INFINITI Q Inspiration Concept, un vistazo al futuro del diseño y de los motores de INFINITI, fue premiado como el "Mejor Vehículo Concepto" y el "Mejor Diseño Interior" por EyesOn Design en el Salón Internacional del Automóvil de América del Norte 2018 (NAIAS, por sus siglas en inglés).

Los premios anuales EyesOn Design Awards se entregan en siete categorías y se consideran como la aprobación por parte de los líderes de la industria de un gran diseño automotriz. Su panel de jueces se conforma por más de 30 Directores de Diseño (tanto activos como jubilados) de fabricantes automotrices, así como las cabezas de las mejores escuelas de diseño de transporte en Estados Unidos.

"Me siento muy honrado por el reconocimiento del distinguido panel EyesOn Design. Orgulloso de cómo las nuevas tecnologías han inspirado nuevas proporciones, que a su vez han inspirado un nuevo lenguaje que elevó el arte de INFINITI por dentro y por fuera", comentó en una comunicació escrita Alfonso Albaisa, Vicepresidente Senior de Diseño Global en Nissan Motor Co., Ltd.

En el interior, la cabina ofrece mucho espacio gracias a su diseño minimalista, enfatizándose en la experiencia del conductor y los pasajeros. El motor VC-Turbo de INFINITI, el primer motor de compresión variable listo para producción en el mundo, impulsa el Q Inspiration Concept y permite un desempeño óptimo bajo demanda, mientras perfecciona el ahorro de combustible en toda la banda de potencia, previendo usos futuros de trenes motrices de compresión variable.

Junto con la última generación de sistemas de conducción semiautónoma ProPILOT, el Q Inspiration Concept permite al piloto delegar ciertas tareas de conducción del vehículo y disfrutar la experiencia de una cabina centrada en el ser humano; conservando al mismo tiempo el máximo control del automóvil.

"El Q Inspiration Concept explora un nuevo lenguaje de diseño y nuevas proporciones para INFINITI, mientras coloca nuestras tecnologías más innovadoras en primer plano. El innovador tren motriz, las tecnologías de conducción autónoma y la experiencia del usuario, dirigen el curso hacia proporciones equilibradas y un lenguaje claro, simple, pero audaz.", dijo Karim Habib, Director Ejecutivo de Diseño de INFINITI Motor Co., Ltd.