Por fin llegó el primer tráiler de X-Men: Dark Phoenix

Como lo había adelantado en su cuenta de Instagram, la actriz Sophie Turner estuvo en el programa The Late Late Show con James Corden para presentar el primer tráiler de X-Men: Dark Phoenix.

Como sabrán, Dark Phoenix es la secuela de X-Men Apocalypse y está ambientada en la década de los 90s, inspirada en el arco Dark Phoenix Saga donde los X-Men se enfrentan a la poderosa Jean Grey.

En Fénix Oscura, los X-Men se enfrentan a su enemigo más formidable y poderoso: una de los suyos, Jean Grey. Durante una misión de rescate en el espacio, Jean está a punto de morir tras impactar con una misteriosa fuerza cósmica. Una vez que vuelve a casa, esta fuerza no solo la hace infinitamente más poderosa, sino también mucho más inestable. Luchando con esta entidad que habita en su interior, Jean desata sus poderes de maneras que no puede ni comprender ni contener. Con Jean fuera de control y haciendo daño a aquellos que más quiere, empieza a deshacer el tejido que mantiene juntos a los X-Men. Ahora, con su familia derrumbándose, deben encontrar una forma de unirse, no solo para salvar el alma de Jean, sino también para salvar nuestro planeta de alienígenas que quieren convertir esa fuerza en un arma con la que dominar la galaxia.