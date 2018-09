Konami confirma Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood para PS4

Hace unos días el sistema de clasificación de Corea publicó un registro de Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood, y hoy tenemos que Konami finalmente ha confirmado de forma oficial el lanzamiento del título que llegará en exclusiva para PlayStation 4.

Como su nombre lo indica, Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood incluirá dos juegos clásicos de la serie Castlevania que están estrechamente relacionados con los personajes y la trama ya que se centran en las historias del cazador de vampiros Richter Belmont y Alucard.

Lanzado originalmente como exclusivo japonés en 1993, Rondo of Blood es conocido como uno de los mejores juegos de acción de desplazamiento lateral de su tiempo, recibiendo muchos elogios por su diseño de niveles y dificultad gratificante. Ambos siguen resistiendo el paso del tiempo. Por si se lo preguntaban. Sobre ese tema, Symphony of the Night es simplemente uno de los mejores juegos jamás creados. Aunque no tomen nuestra palabra. El elogio de la crítica recibido en el momento de su lanzamiento y los aplausos que continúa recibiendo hablan mucho sobre su calidad. Revisen la lista de los mejores juegos de todos los tiempos y encontrarán Symphony of the Night allí. Symphony es secuela de Rondo of Blood, y sigue una fórmula similar a su predecesora, pero se expande en las cosas con la introducción de elementos de rol y un diseño de niveles alucinante.

Se menciona que ambos títulos son los originales emulados para PlayStation 4, aunque vendrán con mejoras para aprovechar el hardware de la consola como escalado a 4K/1080p, múltiples fondos de alta resolución, opciones de renderizado como suavizado y soporte total de Trofeos.

Además, utilizarán la vibración, el stick analógico y el altavoz del mando DualShock 4.

Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood se pondrá disponible el 26 de octubre en formato digital con un precio de USD $19.99.