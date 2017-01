Johnny Lozada llora al recordar momento en la vida de su hijo

El ex Menudo Johnny Lozada no pudo contener las lágrimas al admitir que se perdió uno de los momentos más importantes en la vida de su hijo Felipe por compromisos profesionales.

En el segmento Sin rollo ni tapujos de Despierta América, el animador compartió que todavía se siente culpable de no haber podido asistir a la graduación del reconocido chef.

“Para mí era bien importante porque nos costó mucho trabajo encontrar el nicho en el que Felipe llegara a evolucionar y convertirse en el ser humano que es hoy día. Yo quería estar con Felipe en ese momento porque fue tan difícil encontrar ese lugar donde él se encontrara tranquilo y que disfrutara su trabajo… Y ese momento tan increíble, tan importante para él y para mí, desgraciadamente me lo perdí y ese momento no va a volver”, narró con la voz quebrantada.

Además, exhortó a los televidentes que “si ustedes tienen la oportunidad de vivir esos momentos tan grandes que le da la vida una sola vez, no importa lo que pase, si te botan del trabajo, no importa. No importa porque el vivir con ese dolor en el corazón por el resto de tu vida va ser peor que al otro día no tengas con que comprar”.

Johnny y su mamá adoptaron a Felipe, cuando el niño tenía un añito.