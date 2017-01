La banda estadounidense de punk rock, Green Day, presentó su nuevo sencillo “Troubled Times” que expresa su descontento en contra del presidente electo Donald Trump.Esta no es la primera vez que Green Day expresa su rechazo hacia Donald Trump. El pasado 20 de noviembre, durante la entrega de los American Music Awards, la banda le dio un tono político a su interpretación del tema “Bang Bang” cuando Billie Joe Armstrong cantó “No KKK, no un EU fascista, no Trump” durante el show.