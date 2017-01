Marco Antonio Regil se confiesa en el programa "Despierta América"

Marco Antonio Regil ha mantenido su vida privada fuera de los reflectores y muy poco se sabe sobre sus parejas; hasta se ha cuestionado sus preferencias sexuales.Pero ahora el conductor ha roto el silencio y habló de su vida amorosa ante las cámaras de “Despierta América”. Marco Antonio Regil sostuvo una plática con la presentadora Karla Martínez, a quién le confesó: “Sigo solterito. Llevo ocho años soltero. Salgo, conozco… ser soltero no quiere decir que esté solo”Además Regil contó que estuvo a punto de casarse hace 10 años, pero que finalmente no llegó al altar.Sin embargo está convencido de dar el “sí” definitivo algún día. “Siempre estaba con alguien y aprendí que puedes ser feliz y puedes estar completo estando soltero. Y tengo muchas ganas de casarme, pero no por necesidad de ‘ay, tengo que estar con alguien”.