Así se escucha Emma Watson cantando en Beauty and the Beast

Sin duda, esta versión ha despertado las ansisas de los fans (y hasta de los no tanto), con sus impactantes trailers, que dejan ver un arte espectacular y las imágenes que han ido revelando, poco a poco, cómo se verán los personajes que alguna vez vimos en caricatura.Una de las cosas que más llamó la atención, fueron los cambios que tuvo el personaje de Bella, pues pasó de ser una campesina, enamoradiza y lectora asidua, a una brillante inventora. Parte de los cambios fueron obra de Emma Wtason, quien en su papel de embajadora de la ONU Mujeres, quiso darle un sentido más empoderado al personaje y alejarlo del papel de ‘pricnesa’ que siempre le ha dado Disney. Por esta razón, no veremos a una Bella andar con unos delicados zapatos bajos, sino con unas botas “todoterreno” con las que corre y se ensucia, ni tampoco la veremos con una cintura perfectamente delineada, como ocurrió con su colega Cenicienta (interpretada por Lily James en la versión live action), ya que Emma decidió darle una figura real. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que, a pesar de que no se trata de una película musical, los actores estarán cantandolas clásicas melodías que nos enamoraron de la versión animada. Emma Watson dijo que tomó clases de canto y hasta baile en Nueva York para meterse a fondo en el personaje. La propia Page O’Hara, quien prestó su voz para darle vida a Bella, aprobó a Emma y se ofreció a coachearla. Ahora, podemos escuchar un fragmento de lo que será la voz de Emma, cantando, ¿qué opinas?