Opinión de Rosa Seguí: Por más debates sobre las propuestas

No nos sorprenden los resultados de las encuestas comisionadas por distintos medios en relación a las candidaturas políticas. Medios que en ocasiones han desinformado sobre las propuestas reales que promueven los distintos partidos políticos y candidaturas y que han permitido un trato desigual a quienes enfrentamos el bipartidismo corrupto y colonial. El bipartidismo también es perpetuado por los grandes intereses que aparentan temerle a que las políticas públicas promuevan y fomenten la justicia social, el cambio, la transparencia, la inclusión, la diversidad y la equidad, como si no les importara las miles de muertes que ha provocado y ocultado esta administración.

Las voces y las ideas de los partidos y candidaturas no tradicionales faltan en los espacios de análisis político, en la radio, en la televisión pero no así en los ataques que se permiten en los programas de chismes y que promueven el odio. Igual carencia tenemos las voces de mujeres en la política. Queremos más debates, más extensos, con una mayor cantidad de tiempo para conocer cuál es la postura y propuestas de todas las candidaturas para atender temas urgentes como la pobreza -en particular la de nuestra niñez- la inequidad, la falta de empleos adecuados, la crisis de salud, la pandemia, la educación, la crisis climática, el discrimen, retiro digno, la violencia de género y muchos otros. Insistimos en debates para todas las candidaturas y no solo para la gobernación. Es decir, menos encuestas y más debates.

Distinto a lo que algunas columnistas y algunos medios dicen ser los números de apoyo en las encuestas, la realidad que vivo, siento, miro y recibo caminando a diario por las calles de San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas por los pasados meses es diametralmente opuesta. El equipo de Victoria Ciudadana está hablando con las personas, en directo, en sus comunidades, en sus casas y en los semáforos. La gran mayoría nos habla de lo descontenta que está con los partidos tradicionales y su deficiente administración. La mayoría de las personas con quienes hablamos en el Distrito 1 no quieren votar por los mismos de siempre porque han sido esos partidos quienes único han gobernado y por tanto, los responsables de todas las crisis.