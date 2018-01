Reaccionan a mensaje de Trump

Aunque el presidente Donald Trump exhortó a la unidad partidista y ciudadana, a muchos congresistas y políticos no les pareció convincente el mensaje del mandatario.

Para la congresista puertorriqueña, Nydia Velázquez, el mensaje del presidente no sugirió nada nuevo en torno a su política migratoria. Según la demócrata, Trump continuó su demonización hacia los inmigrantes.

In terms of policy, there's nothing new here on @realDonaldTrump's immigration plan. Still holding DREAMers hostage for a useless, expensive, nonsensical wall — while trying to demonize immigrants – document and undocumented. That's a nonstarter. — Rep. Nydia Velazquez (@NydiaVelazquez) January 31, 2018

Asimismo, denunció que el mandatario estadounidense apenas mencionara a Puerto Rico, con relación el desastre que sufrió la isla tras el paso del huracán María el pasado 20 de septiembre.

After one of the worst humanitarian crises in our nation's history, @realDonaldTrump just mentions #PuertoRico in #SOTU, saying he "loves " those recovering – on same day it comes out FEMA is cutting off help. Shameful! — Rep. Nydia Velazquez (@NydiaVelazquez) January 31, 2018

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien presenció el mensaje del presidente, también se manifestó en contra de la escasa referencia a Puerto Rico.

Not even a mention on PR & FEMA will stop providing food and water tomorrow. We are not in the Republican radar. We must double the fight. — Carmen Yulín Cruz (@CarmenYulinCruz) January 31, 2018

Cruz, a su vez, sugirió que Trump vive en una realidad distinta a la del resto de la humanidad y que está en el "país de las maravillas".

Mr Trump lives a reality of his own not shared by most. He is definitely in “wonderland”. — Carmen Yulín Cruz (@CarmenYulinCruz) January 31, 2018

Sin embargo, no todos estuvieron en contra de la alocución del presidente. La comisionada residente, Jennifer González, por medio de sus redes sociales, se mostró satisfecha con el mensaje de Trump. González precisó que el mensaje del presidente fue uno de unidad para toda la ciudadanía estadounidense, incluyendo a los puertorriqueños.