Aseguran haber encontrado narcosubmarino de Pablo Escobar

Dos exagentes de la CIA aseguran haber hallado un narcosubmarino del capo colombiano Pablo Escobar, en el que podría haber escondido una fortuna de 70 mil millones.

En el programa "Diving for the Wreck of Escobar's Submarine" por Discovery UK, Doug Laux y Ben Smith documentaron la búsqueda de la nave, cuyas imágenes muestran a los dos agentes buceando en las profundidades de un lugar desconocido en las costas de Colombia, donde hallaron algunos restos de la nave del líder del Cartel de Medellín.

Se cree que Escobar utilizaba estas naves para evadir los controles marítimos y transportar toneladas de cocaína desde Colombia hasta Puerto rico, y una ve allí eran enviadas en lanchas hacia Florida.

Estos aseguran haberlo encontrarlo tras una tormenta que removió la arena en el fondo del mar, sin embargo indicaron que no hallaron la fortuna que buscaban.