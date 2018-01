Ordenan investigar a congresista por acoso sexual

El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, instruyó el sábado a la Comisión de Ética que emprenda una investigación luego que el diario The New York Times publicó que el congresista Patrick Meehan usó dinero del erario para resolver extrajudicialmente una acusación derivada de su hostilidad hacia una ex colaboradora que rechazó sus insinuaciones sexuales.

El artículo, publicado el sábado en la edición digital del periódico, citó fuentes no identificadas según las cuales el representante republicano de Pensilvania gastó miles de dólares del fondo de su oficina del Congreso para solucionar una denuncia de acoso sexual que la ex ayudante presentó el verano pasado ante la Oficina de Cumplimiento del Congreso.

En un comunicado, la portavoz de Ryan dijo que la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes debe investigar las acusaciones “en forma exhaustiva e inmediata” y exigió que Meehan se someta sin demora a la pesquisa de la comisión. Meehan será retirado de su cargo en la comisión y Ryan subrayó que el legislador debe reembolsar todos los fondos públicos que utilizó para zanjar el caso extrajudicialmente, agregó la vocera de Ryan.

El periódico no identificó a la acusadora y señaló que ésta no le hizo declaraciones.

En un comunicado, la oficina del legislador —que ha estado cuatro periodos en el cargo— rechazó que Meehan haya acosado sexualmente o maltratado a la ex colaboradora.

También aseveró que Meehan, ex fiscal federal en Filadelfia, había solicitado a los legisladores del Congreso que manejaron el caso pedir al abogado de la ex colaboradora que anule los requisitos de confidencialidad del arreglo extrajudicial “para garantizar la ventilación total y abierta de todos los hechos”.

“A lo largo de toda su carrera, él siempre ha tratado a sus colegas, hombres y mujeres, con el máximo respeto y profesionalismo”, afirmó la oficina de Meehan.

El abogado de la parte acusadora, Alexis Ronicker, dijo que las acusaciones estuvieron “bien fundadas” y rechazó la propuesta de que se cancele la confidencialidad. Meehan intenta victimizar dos veces a la afectada revelando la identidad de la mujer y litigando el caso en la prensa, señaló Ronicker.

Ronicker describió tal petición como una “sucia maniobra política” de Meehan y un intento para salvar su carrera política presentándose como una persona transparente.