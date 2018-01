“Fire and Fury” vende más de 29,000 ejemplares

NUEVA YORK (AP) — "Fire and Fury" de Michael Wolff fue el libro más vendido de la semana pasada y probablemente sus cifras aumenten mucho más.

"Fire and Fury" vendió 29.000 ejemplares, dijo NPD BookScan a The Associated Press. Pero el explosivo y revelador libro de Wolff sobre la administración de Donald Trump se publicó recién el viernes y las cifras semanales de BookScan se consideran hasta el sábado.

"Las cifras de ventas de los primeros días no nos están dando el panorama completo”, dijo Kristen McLean, analista de la industria editorial en NPD Group. "Por posibles temas de distribución relacionados a la publicación temprana aunados a la alta demanda, podría tomar unas cuantas semanas ver exactamente a dónde llegará este libro en comparación con otros best-sellers políticos de los últimos años”.

McLean señaló que "What Happened" de Hillary Clinton, que se publicó en septiembre pasado, tuvo un promedio de ventas de más de 30.000 ejemplares diarios de la edición de lujo en su primera semana. Pero ese libro “era enormemente esperado y había muchos en almacén”, señaló. "Fire and Fury" pareció tomar a todos desprevenidos, desde el gobierno de Trump hasta la editorial Henry Holt and Co., que ha tenido que incrementar su tirada inicial de 150.000 ejemplares a más de un millón. Desde que emergieron los reportes del contenido del libro hace una semana, los libreros han tenido problemas para mantenerse al ritmo de la demanda. Amazon.com ha advertido retrasos de dos a cuatro semanas para su envío. BookScan, que da seguimiento a cerca del 85% del mercado editorial minorista, solo cuenta una orden como venta una vez que el libro ha sido enviado.

Las cifras de BookScan tampoco incluyen e-libros. De acuerdo con John Sargent, director general de la empresa matriz de Holt, Macmillan, las ventas digitales suman más de 250.000 ejemplares, una cifra extraordinaria para un lanzamiento que no es de ficción y que posiblemente está impulsada por la escasez de la edición de lujo. Las ventas del audiolibro superan las 100.000 copias.

El libro de Clinton, sobre su impactante derrota presidencial en 2016 ante Trump, tuvo una de las mejores primeras semanas en la historia reciente para un libro de no ficción. Vendió más de 300.000 ejemplares en los formatos de pasta dura, e-libro y audiolibro, anunció entonces Simon & Schuster. El debut de "Fire and Fury", con sus historias de una Casa Blanca caótica, está por llegar a los 400,000 ejemplares.

Se suponía que "Fire and Fury" iba a ser publicado el martes, pero Holt adelantó el lanzamiento para responder a la demanda popular y a las amenazas de represalias legales de Trump, quien lo ha calificado como una obra de ficción. La semana pasada un abogado del presidente envió una carta a Holt para que detuviera y desistiera de la publicación.

Sargent emitió un memorando a su empresa en la que defiende la decisión de publicar "Fire and Fury" y un abogado de Macmillan dijo el martes que la editorial no planea retractarse ni disculparse.