Adelantan lanzamiento de libro sobre Trump

WASHINGTON (AP) — La casa editorial de un nuevo libro sobre el primer año de Donald Trump como presidente aparentemente no se siente intimidada por las exigencias de que no lo publique, al grado que adelantó la fecha de lanzamiento.

En un comunicado, Henry Holt and Co. informó que adelantará cuatro días la fecha de publicación de “Fire and Fury” (“El fuego y la furia”), al 5 de enero, porque tiene “una demanda sin precedentes”.

Charles Harder, abogado de Trump, le envió una carta de desistimiento a Wolff y a Steve Rubin, presidente y editor de Henry Holt, en la que exige se suspenda la publicación del libro y de extractos del mismo.

“Fire and Fury” presenta una imagen despectiva de Trump, describiéndolo como un hombre infantil e indisciplinado que en realidad no quería llegar a la Casa Blanca.

Wolff tuiteó: “Aquí vamos. Usted puede adquirirlo (y leerlo) mañana. Gracias señor presidente”.