VIDEO: Cae nieve en Florida

Usuarios han inundado las redes sociales con videos de la caída de nieve que se ha registrado hoy al norte de la Florida, debido a las tormentas invernales que azotan algunas partes de los Estados Unidos.

Meteorólogos del NWS señalan que, según las primeras previsiones climatológicas, se esperan entre 5 y 7,6 centímetros de nieve en el noreste de Florida, en la costa de Georgia y Carolina del Sur.

Yes, it did snow in Florida. Katelyn Garrison in Tallahassee caught this awesome video of snow! #StormAlert9

Nieve en Tallahassee Florida. (Video por Katelyn Garrison) pic.twitter.com/5M1gHHFjkF

— Irene Sans (@IreneSans) January 3, 2018