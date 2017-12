Mario Vargas Llosa cataloga de "infamia" el indulto a Fujimori

El indulto concedido por el presidente peruano a su antecesor Alberto Fujimori “cubre de infamia y vergüenza” a Perú, opinaron el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y otros 238 escritores peruanos en un comunicado enviado a la prensa hoy.

Horas antes de la Navidad, el mandatario Pedro Pablo Kuczynski otorgó el indulto humanitario a Fujimori, condenado a 25 años de prisión por el asesinato de 25 peruanos durante los diez años de su gobierno, con lo que rompió una promesa electoral luego que llegó al poder por los votos de los peruanos anti-fujimoristas. Fujimori fue excarcelado posteriormente.

En su comunicado conocido el sábado, los escritores dijeron que "a nadie se le escapa que estas medidas, en beneficio del expresidente, no son actos de compasión sino del más crudo y cínico cálculo político". Añadieron que "la permanencia" de Kuczynski como presidente "es incompatible con el Estado de Derecho y los valores democráticos".

"Fujimori fue condenado por violación de derechos humanos y corrupción. Fue responsable de un golpe de Estado así como del desmantelamiento de nuestra institucionalidad. Su indulto demuestra el poco aprecio por la dignidad, la igualdad ante la ley, y el derecho a la memoria", dijeron los escritores, entre quienes se cuentan novelistas, cuentistas y dramaturgos.

Algunos de ellos son Alfredo Bryce Echenique, autor de “Un mundo para Julius” y Daniel Alarcón, autor de “Lost City Radio (en inglés).

